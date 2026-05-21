Z Bratislavy sa bude lietať do novej destinácie
Pravidelné lety medzi Bratislavou a balkánskou Podgoricou zabezpečí Wizz Air s frekvenciou trikrát týždenne - v utorok, vo štvrtok a v sobotu.
Autor TASR
Bratislava 21. mája (TASR) - Z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave (BTS) sa od štvrtka pravidelne lieta do hlavného mesta Čiernej Hory, do Podgorice. Novú pravidelnú sezónnu linku začala prevádzkovať letecká spoločnosť Wizz Air. Medzi Bratislavou a Podgoricou bude lietať počas letnej sezóny do 24. októbra 2026, informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.
„Ďalej rozširujeme sieť liniek spoločnosti Wizz Air z Bratislavy spustením novej linky do Podgorice. Toto spojenie ponúka cestujúcim ešte viac cenovo dostupných a pohodlných možností cestovania a zároveň posilňuje prepojenie medzi Slovenskom a Čiernou Horou,“ uviedla manažérka korporátnej komunikácie Wizz Air Vera Jardan.
Tri rotácie týždenne sú podľa Demovičovej ideálne aj na predĺžený víkend v Čiernej Hore. „Hlavné mesto Podgorica sa nachádza približne 1,5 hodiny jazdy od známych prímorských letovísk pri Jadranskom mori, ako sú Kotor, Budva či Sveti Stefan,“ priblížila.
Letisko zároveň upozorňuje cestujúcich na platnosť pasu alebo občianskeho preukazu (s fotografiou), ktorá musí byť u osôb cestujúcich do Čiernej Hory dlhšia ako tri mesiace pri odchode z krajiny.
