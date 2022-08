Na Letnej škole Teach for Slovakia sa zúčastnilo vyše 60 detí

Bratislava 3. augusta (TASR) - Vyše 60 detí sa počas posledných dvoch júlových týždňov zúčastnilo na deviatom ročníku Letnej školy Teach for Slovakia. Deti viedli ôsmi noví účastníci tohto medzinárodného programu, ktorí budú od septembra pôsobiť ako učitelia na partnerských školách programu.



"Počas Letnej školy sa účastníci z nášho leadership programu, ktorí v septembri nastupujú do škôl, školili, ako pracovať s deťmi a ako si pripraviť pútavé hodiny. Na druhej strane je takáto forma letného vyučovania veľkou pomocou pre deti. Môžu si doplniť a upevniť znalosti učiva z uplynulého roka, byť medzi kamarátmi, udržať si denný režim aj počas prázdnin," priblížil riaditeľ Teach for Slovakia Ivan Pružinec.



Téma tohtoročnej letnej školy bola Budúcnosť sú naše talenty, preto bral program vyučovania ohľad na rozvoj žiakov vo vytrvalosti, spolupráci a chuti objavovať. Počas dňa sa učili matematiku, angličtinu, prírodné a humanitné vedy. Po vyučovacích hodinách, ktoré mali klasickú dĺžku 45 minút, mali deti možnosť stráviť popoludnie na záujmovom krúžku.



Teach for Slovakia je súčasťou medzinárodnej siete Teach for All, pôsobiacej vo viac ako 60 krajinách sveta. Zameriava sa na systémovú zmenu vo vzdelávaní s dôrazom na zlepšenie situácie žiakov zo znevýhodnených prostredí. Na Slovensku pôsobí od roku 2014.