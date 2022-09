Na Lomnickom štíte napadlo desať centimetrov snehu, na Chopku päť

Bratislava 18. septembra (TASR) - Do nedeľného rána napadol vo vysokých horských polohách poprašok či niekoľko centimetrov snehu. Ráno hlásil Lomnický štít desať centimetrov a Chopok päť centimetrov. Počas nedeľnej noci a pondelka (19. 9.) by mala hranica sneženia zotrvať na 1200 metroch nad morom. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na sociálnej sieti.



"Ide teda o prvý pozdrav nastávajúcej zimnej sezóny, pričom nejde o mimoriadnu udalosť," skonštatovali meteorológovia s tým, že snehová pokrývka sa v septembri vo vysokohorských polohách prechodne objavila aj v minulých rokoch.



Hranica sneženia by sa podľa meteorológov mala pozvoľna zvyšovať. Pri návšteve vyšších horských polôh je preto podľa nich nutné počítať so zimnými podmienkami a prípadným snehom takmer počas celého nastávajúceho týždňa, pretože chladné počasie bude pretrvávať.