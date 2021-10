Na maďarsko-slovenských hraniciach postavia štyri nové mosty

Budapešť 13. októbra (TASR) – Do konca roka 2023 budú na maďarsko-slovenských hraniciach postavené štyri nové mosty. Oznámil to v stredu štátny tajomník maďarského rezortu inovácií a technológií Tamás Schanda.



Maďarský parlament bude podľa neho už čoskoro schvaľovať príslušnú maďarsko-slovenskú dohodu týkajúcu sa výstavby a prevádzkovania troch hraničných mostov, informovala agentúra MTI.



Dva z mostov postavia ponad rieku Ipeľ a jeden most cez Dunaj pre peších a cyklistov spojí slovenskú obec Dobrohošť a Dunakility v Rábsko-mošonsko-šopronskej župe.



Štvrtý most medzi obcami Ipolydamásd a Chľaba už stavajú, oceľové nosné prvky mosta tam položili koncom septembra, dodal štátny tajomník.