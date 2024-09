Na martinskej Jesseniovej lekárskej fakulte UK študuje 1750 študentov

Martin 28. septembra (TASR) - Na martinskej Jesseniovej lekárskej fakulte (JLF) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave študuje v lekárskych a nelekárskych odboroch 1750 slovenských aj zahraničných študentov. Po otvorení akademického roka 2024/2025 o tom informovala Zuzana Marčeková z marketingového oddelenia JLF UK.



Doplnila, že fakulta si v tomto roku pripomenula 55. výročie samostatného fungovania v rámci UK. "Keďže fakulta sa zaviazala prijať viac študentov medicíny, do prvého ročníka štúdia všeobecného lekárstva v slovenskom jazyku sa zapísalo 149 študentov. V predchádzajúcom roku to bolo 118 študentov," priblížila Marčeková.



JLF UK má v aktuálnom akademickom roku naplánovaných viacero projektov. "Aktuálne čakáme na výzvu, ktorú bude vypisovať ministerstvo školstva, kde je pomerne veľký balík financií na simulačnú výučbu. Nám sa už v lete podarilo z vlastných prostriedkov zrekonštruovať naše simulačné centrum, kde pribudli tri nové miestnosti. Z pripravovanej výzvy by sme chceli v spolupráci s UNM zriadiť simulačné centrum aj priamo v priestoroch nemocnice," doplnila dekanka JLF UK Andrea Čalkovská.