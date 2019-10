Na medzinárodnej konferencii sudcovia riešili odôvodnenia rozhodnutí

Bratislava 24. októbra (TASR) – Odôvodnenia súdnych rozhodnutí boli hlavnou témou konferencie, na ktorej sa zúčastnili sudcovia zo Slovenska, Anglicka, Nemecka a ďalších európskych krajín. TASR o tom informovala Zuzana Kostolányiová z Justičnej akadémie SR.



„Iba ak je rozhodnutie súdu dostatočne, racionálne a presvedčivo odôvodnené, má verejná moc morálne právo vynucovať jeho rešpektovanie a adresáti rozhodnutia majú morálnu povinnosť ho rešpektovať,“ povedal organizátor konferencie a riaditeľ Justičnej akadémie SR Peter Hulla. Podľa neho sa v praxi stretávame pri odôvodneniach súdnych rozhodnutí s viacerými nedostatkami.



Ako príklad uviedol, že sudcovia v rozhodnutiach často iba popíšu skutkový stav, odcitujú ustanovenia právneho predpisu a konštatujú, že z uvedených ustanovení vyplýva určitý záver. Takéto rozhodnutie podľa Hullu nie je presvedčivé ani zrozumiteľné. Problémom slovenských súdov je podľa neho aj nekonzistentnosť ich rozhodovania a taktiež vnútorné rozpory v samotných rozhodnutiach.



Prezident vrchného krajinského súdu v nemeckých Drážďanoch Gilbert Häfner uviedol, že by mali účastníci konania rozsudku porozumieť. „Aj v Nemecku sa stáva, že mladí sudcovia sa snažia odôvodnenie súdneho rozhodnutia napísať tak, ako ich to učili v škole, aby bol ich profesor spokojný. Ale prax ich naučí, že oveľa dôležitejšie je rozsudky zverejniť v podobe, aby ho účastníci dokázali pochopiť,“ konštatoval Häfner.



„Víťazovi je jedno, prečo vyhral, ale ten, čo prehral, chce vedieť a hlavne pochopiť, prečo prehral,“ doplnil sudca rodinného súdu v anglickom Liverpoole Andrew Greensmith.



Rozsudky v mene Slovenskej republiky by sa mali vyznačovať precíznosťou, mať oporu v reálnom riešení sporu a právnou porozumitelnosťou, myslí si predsedníčka občianskoprávneho kolégia na Najvyššom súde SR Jana Bajánková.



Sudcovia sa na konferencii zhodli, že presvedčivé odôvodnenie súdnych rozhodnutí je základným predpokladom dôveryhodnej justície a právnej istoty. Na konferencii organizovanej Justičnou akadémiou sa stretlo viac ako 80 sudcov zo Slovenska, Anglicka, Česka, Maďarska, Nemecka, Škótska a Rakúska.