Na Mestskom súde v Prahe budú rozhodovať o vydaní J. Majského v stredu

Praha/Bratislava 25. septembra (TASR) - Mestský súd v Prahe bude v stredu 30. septembra rozhodovať o návrhu krajského štátneho zástupcu na vydanie právoplatne odsúdeného Jozefa Majského na výkon trestu odňatia slobody na Slovensko. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Mestského súdu v Prahe Markéta Puci.



"Verejné zasadnutie vo veci návrhu na vydanie pána Majského k výkonu trestu do Slovenskej republiky je nariadené na 30. septembra o 11.00 h. Zasadnutie je zo zákona verejné," informovala Puci.



Dodala, že vzhľadom na kapacitu pojednávacej miestnosti a situáciu s ochorením COVID-19 musí Mestský súd v Prahe aj pri zasadnutí dodržiavať prísnejšie pravidlá. Proti akémukoľvek rozhodnutiu Mestského súdu v Prahe je možné podať sťažnosť o ktorej bude následne rozhodovať Vrchný súd v Prahe. Úvahy o tom, či si Majský bude napokon odpykávať trest na území ČR, sú zatiaľ predčasné.



Vrchný súd v Prahe zamietol 25. augusta sťažnosť právoplatne odsúdeného podnikateľa Majského voči rozhodnutiu Mestského súdu v Prahe, ktorý ho na začiatku augusta zobral do väzby. Majský zostal teda v predbežnej väzbe. Rozhodol tak na neverejnom zasadnutí.



Mestský súd v Prahe predtým zobral Majského do predbežnej väzby 6. augusta a umiestnil ho do väznice na Pankráci. Podnikateľ priamo na mieste podal sťažnosť. Nižší súd tak vtedy vyhovel návrhu Mestského štátneho zastupiteľstva v Prahe.



Slovenská polícia na začiatku augusta potvrdila, že Majský bol zadržaný v pražskej nemocnici a stále platí, že Majský nenastúpil do výkonu trestu na základe právoplatného rozsudku.



Senát Najvyššieho súdu SR koncom júla zamietol Majského odvolanie v kauze podvodu na nebankovky Horizont Slovakia a BMG Invest. Platí teda rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku z roku 2015, ktorý ho odsúdil na deväť rokov odňatia slobody.



Po Majskom na základe platného európskeho zatýkacieho rozkazu vyhlásili národné i medzinárodné pátranie.