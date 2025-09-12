Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na ministerstve dopravy sa vyskytla žltačka

Ilustračná snímka Foto: TASR/Roman Hanc

Hepatitída typu A je prenosné ochorenie, u človeka spôsobuje vírusový zápal pečene.

Autor TASR
Bratislava 12. septembra (TASR) - Na Ministerstve dopravy SR sa vyskytla žltačka. Rezort prijal všetky potrebné opatrenia. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa MD Petra Poláčiková.

Hepatitída typu A je prenosné ochorenie, u človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Vírus sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom. Choroba sa začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku a gastrointestinálnymi príznakmi spojenými s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou, so zvýšenou teplotou, prítomný býva i tmavý moč. O niekoľko dní sa u väčšiny chorých prejaví žltačka. Najúčinnejšou prevenciou proti ochoreniu je dodržiavanie správnej hygieny rúk.
