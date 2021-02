Na misiách v zahraničí pôsobí v súčasnosti 19 slovenských policajtov

Bratislava 13. februára (TASR) - Na misiách v zahraničí v súčasnosti pôsobí 19 príslušníkov Policajného zboru (PZ). Najviac, šesť, ich je vyslaných na EUMM v Gruzínsku, piati policajti sú v rámci misie OSN UNFICYP na Cypre. V závislosti od povahy medzinárodnej misie sa vyslaní policajti zameriavajú na monitoring oblasti, pôsobia ako odborní poradcovia a mentori alebo priamo vykonávajú policajnú činnosť. Pre TASR to uviedol hovorca Prezídia PZ Michal Slivka.



Slováci pôsobia okrem Gruzínska a Cypru aj v misiách Európskej únie na Ukrajine, v Kosove, Somálsku, Belgicku a v špeciálnej monitorovacej misii OBSE na Ukrajine. "Vyslanie príslušníka PZ na výkon štátnej služby v zahraničí je minimálne na jeden rok, čo je aj podmienkou medzinárodných organizácií. Na základe žiadosti vedenia misie a so súhlasom policajta môže byť vyslanie predĺžené, najviac na dva roky," priblížil hovorca.



Ako doplnil, pôsobenie v medzinárodnej misii prináša policajtom príležitosť na osobnostný rozvoj, profesijný rast i spoločenské uznanie.



Na zahraničnú misiu sa môže prihlásiť každý policajt po piatich rokoch praxe. Ako priblížil Slivka, výberové konanie do databázy pre vysielanie príslušníkov PZ do mierových misií sa koná raz ročne. Následne komisia nominuje konkrétneho uchádzača z databázy na základe konkrétnych požiadaviek medzinárodnej organizácie, týkajúcich sa napríklad vzdelania alebo skúseností.



Ďalším krokom je výberové konanie pred komisiou medzinárodnej organizácie. Uskutočňuje sa zvyčajne online, mimoriadne sa koná osobný pohovor v Bruseli, kde sa preveruje znalosť jazyka, pracovné skúsenosti a ostatné požiadavky. Po akceptácii medzinárodnou organizáciou vysiela príslušníka PZ na misiu minister vnútra personálnym rozkazom.