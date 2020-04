Na mnohých miestach Slovenska sa môže v nedeľu objaviť ranný mráz

Bratislava 11. apríla (TASR) – Na mnohých miestach Slovenska by mohla v nedeľu (12. 4.) nadránom klesnúť teplota na mínus dva až mínus tri stupne Celzia. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa.



"Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre poľnohospodárske plodiny a ovocné stromy. Očakávaný mráz vzhľadom na rozvoj vegetácie môže spôsobiť poškodenie poľnohospodárskych plodín," uvádza SHMÚ.



Výstrahy predbežne platia od sobotnej polnoci, respektíve od nedele od 2.00 h do 7.00 h.