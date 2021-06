Na Morave zasahovalo sedem sanitiek z Bratislavy

Bratislava 25. júna (TASR) – V postihnutých obciach na južnej Morave po štvrtkových (24. 6.) búrkach a tornáde, zasahovalo sedem sanitiek z Bratislavy. Situáciu označili za dramatickú. Do nemocníc previezli piatich zranených ľudí, dvoch do nemocníc v Brne a troch do Kyjova. TASR o tom informovala Záchranná zdravotná služby (ZZS) Bratislava.priblížil Miroslav Chabroň, zástupca riaditeľa pre úsek zdravotnej starostlivosti ZZS Bratislava.Neodkladnú zdravotnú starostlivosť poskytovali v postihnutých obciach Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice z celkovo šiestich postihnutých oblastí. Súbežne s nimi vyrazili na zásah ako logistická a materiálna podpora aj regionálni záchranári z Bratislavy. Ďalšie zásahové tímy boli pripravené na zásah aj v Žiline. Na mieste nešťastia zasahovali aj posádky rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) z LSE (Life Star Emergency).Prvotná informácia pre posádky z Bratislavy bola z krajského operačného strediska vydaná približne o 21.00 h, posledná posádka RZP opustila miesto udalosti o 3.20 h.Neprehľadnosť situácie potvrdil aj Viliam Dobiáš, odborný zástupca LSE - Life Star Emergency.uviedol pre TASR Dobiáš.Po výzve na pomoc odišli vo štvrtok večer na Moravu záchranárske dvojčlenné posádky RZP Trnava, Piešťany a Moravský Svätý Ján do obcí Lužice a Moravská Nová Ves. Po príchode sa ohlásili na improvizovanom obväzišti.doplnil Dobiáš.Oblasť Břeclavska a Hodonínska na južnej Morave zasiahli vo štvrtok silné búrky, ku ktorým sa pravdepodobne pridalo aj tornádo. Záchranári potvrdili tri obete na životoch, počet zranených sa odhaduje približne na dve stovky. Poškodené sú stovky domov.