Na moste v Korytnici vyhlásia mimoriadnu situáciu

Korytnica 29. februára (TASR) - Na moste v kúpeľnej osade Korytnica v okrese Ružomberok vyhlásia mimoriadnu situáciu. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Eva Lacová s tým, že most je znehodnotený a je vo veľmi zlom stave. Nachádza sa na jedinej prístupovej komunikácii do miestnej časti Korytnica.



Vplyvom výdatných zrážok došlo vo februári k podmytiu a zatopeniu mosta. Po opadnutí hladiny potoka Korytnica ho podrobili statickému posúdeniu. "Mostný zvršok je zdegradovaný, je potrebné ho odstrániť a vybudovať nový, spolu s rímsou a zvodidlami. Počas najbližších dní zvoláme krízový štáb, na ktorom budeme informovať o výsledkoch statického posúdenia a vyhlásená bude mimoriadna situácia," potvrdila riaditeľka odboru dopravy Úradu ŽSK Gabriela Tisoňová.



Na mieste robia záchranné a zabezpečovacie práce. Ich súčasťou bude aj vybudovanie náhradného premostenia, ktorého stavba potrvá približne dva až tri týždne. "V závislosti od klimatických podmienok, keďže v tomto období je obrovský spád dažďových zrážok," doplnila Tisoňová.



Počas stavby náhradného premostenia povolia prejazd vozidiel po existujúcom moste v obmedzenom režime. A to tak, aby zabezpečili prístup obyvateľov Korytnice. "V tejto chvíli je spracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu a prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby," ubezpečila Lacová s tým, že dočasné premostenie s obchádzkovou trasou bude stáť približne 40.000 eur. Rekonštrukcia objektu je odhadovaná na približne 180.000 eur. "Všetky zabezpečovacie práce si budeme uplatňovať u ministerstva životného prostredia a miestneho príslušného okresného úradu," poznamenala krajská hovorkyňa.



V zlom a veľmi zlom stave je v súčasnosti 160 mostných objektov v ŽSK. V rokoch 2018 až 2023 v Žilinskom kraji zrekonštruovali 88 mostov.