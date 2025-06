Konal sa okrúhly stôl k zavedeniu verejného poskytovateľa vzdelávania

Bratislava 30. júna (TASR) - Na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR sa v pondelok konal okrúhly stôl s partnermi, ktorých sa dotkne pripravovaná zmena, a to zavedenie verejného poskytovateľa výchovy a vzdelávania. Všetky strany uvítali, že sa o zmene bude ešte ďalej diskutovať. Ako informoval minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) na tlačovej konferencii, pondelková debata bola rôznorodá a konštruktívna.



„Určite to nebola debata ‚všetci proti ministerstvu‘, ani nie ‚všetci proti súkromným školám‘,“ uviedol minister. Podotkol, že sa dohodli na výmene technických textov o niektorých otázkach, ktorými by mohli tento legislatívny návrh upraviť, zlepšiť v prospech tých, ktorým to najviac môže robiť problémy, teda poskytovateľov, ale s cieľom, aby išlo o prospech všetkých detí.



Predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek podotkol, že pri zmene bude dôležité, ako budú nastavené jednotlivé kritériá na to, aby súkromné aj cirkevné školy fungovali. Starosta bratislavského Ružinova Martin Chren predložené zákony uvítal. Poukázal na to, že verejné školy musia prijať každé jedno dieťa, kdežto neštátne školy si podľa neho vyberajú „hrozienka z koláča“, čo vedie k oslabovaniu kvality verejného školstva.



Evanjelické školy podľa prezidenta Asociácie evanjelických škôl Slovenska Mariána Damankoša nesúhlasia s formuláciou časti návrhu nového zákona o priraďovaní školských obvodov cirkevným školám. Strácali by tak podľa neho svoj charakter. Podotkol, že minister školstva sformuloval aj iný alternatívny návrh, o ktorom budú ďalej debatovať a ktorý môže byť prijateľný. Riaditeľ Združenia katolíckych škôl Slovenska Radovan Rusňák takisto zdôraznil, že cirkevné školy majú obavu zo straty hodnotovej identity.



Prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková uviedla, že štátne školy vítajú legislatívnu zmenu. „Už dávno voláme po tom, aby sme mali rovnaké podmienky, ale na druhej strane nechceme a bránime sa vyhrocovaniu ‚štátne verzus neštátne školy‘,“ doplnila. K tvoreniu obvodov a spádovosti však podľa jej slov určite budú požadovať podrobnú analýzu.



Prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Eva Ohraďanová sa ohradila voči tvrdeniam o tom, ako súkromné školy podnikajú, či ako si vyberajú čerešničky z torty. Podotkla, že súkromné školy chcú byť súčasťou riešení celospoločenských problémov a sú pripravené na zmeny, no požadujú, aby boli pri rokovaniach o zmenách od začiatku.



Zriaďovateľ modelovej školy Alma vo Zvolene, ktorá sa dlhodobo venuje inklúzii, Juraj Hipš si myslí, že jedným z hlavných poslaní škôl je ako vybudovať to, že na Slovensku nebude fragmentovaná spoločnosť. Ocenil zmenu týkajúcu sa školských obvodov.



Na okrúhlom stole sa zúčastnili aj ďalší partneri, ktorých sa zmena týka.