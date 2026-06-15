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Na MZ sa konala Ministerská kvapka krvi, Šaško vyzval na jej darovanie
Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kilogramov a spĺňa základné zdravotné požiadavky.
Autor TASR
Bratislava 15. júna (TASR) - Na Ministerstve zdravotníctva (MZ) SR sa v pondelok uskutočnil prvý ročník Ministerskej kvapky krvi. Krv prišlo darovať 35 dobrovoľníkov. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) zároveň vyzval, aby ľudia prišli darovať krv ešte pred letom, keď bývajú zásoby krvi každoročne najnižšie. TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu. Ministerstvo podujatie zorganizovalo v spolupráci s Národnou transfúznou službou (NTS) SR.
„Dnešok je u nás na ministerstve v znamení tej najvzácnejšej tekutiny. Zapojilo sa viac ako tridsať našich kolegov a každému z nich úprimne ďakujem. Darovanie krvi stojí len chvíľu vášho času, no niekomu dokáže vrátiť celý život. Preto povzbudzujem každého, kto je zdravý a môže, aby sa toho nebál a krv daroval,“ povedal minister.
Štátny tajomník MZ SR Michal Štofko pripomenul, že darovanie krvi je prejavom solidarity a každý darca pomáha zachraňovať životy a dáva nádej pacientom, ktorí krv potrebujú v kritických situáciách. „Darovanie krvi zaberie len chvíľu, no niekomu môže zachrániť život. Veľmi si vážim každého, kto sa rozhodne pomôcť týmto mimoriadne dôležitým spôsobom,“ doplnil štátny tajomník MZ SR Ladislav Slobodník.
Pravidelné dopĺňanie zásob krvi je dôležité predovšetkým pre hematoonkologických pacientov, pacientov po transplantáciách a úrazoch, ale napríklad aj pre ženy po pôrode. „Niektoré lieky nie je možné podať pacientovi bez toho, aby sme mu vedeli zabezpečiť krv alebo transfúzne lieky z trombocytov či plazmy. Krv darcov zachraňuje život pri masívnom krvácaní a bez pripravenej krvi sa nezaobídu ani operácie,“ ozrejmila medicínska riaditeľka NTS SR Jana Rosochová.
Projektová manažérka NTS SR Martina Frigová podotkla, že letné mesiace sú vždy náročné, z hľadiska manažmentu zásob transfúznych prípravkov. „Aj vysoké denné teploty sú príčinou, prečo ľudia nemajú vôľu prísť darovať krv. Mnohí aj veľa cestujú, no často po návrate z dovolenky nemôžu darovať z dôvodu tzv. cestovateľskej výluky, preto je vhodnejšie tento akt urobiť ešte pred odchodom na dovolenku,“ uviedla.
Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kilogramov a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Muži môžu krv darovať každé tri a ženy každé štyri mesiace. Všetky aktuálne usmernenia k darovaniu krvi sa nachádzajú na webovej stránke www.ntssr.sk.
„Dnešok je u nás na ministerstve v znamení tej najvzácnejšej tekutiny. Zapojilo sa viac ako tridsať našich kolegov a každému z nich úprimne ďakujem. Darovanie krvi stojí len chvíľu vášho času, no niekomu dokáže vrátiť celý život. Preto povzbudzujem každého, kto je zdravý a môže, aby sa toho nebál a krv daroval,“ povedal minister.
Štátny tajomník MZ SR Michal Štofko pripomenul, že darovanie krvi je prejavom solidarity a každý darca pomáha zachraňovať životy a dáva nádej pacientom, ktorí krv potrebujú v kritických situáciách. „Darovanie krvi zaberie len chvíľu, no niekomu môže zachrániť život. Veľmi si vážim každého, kto sa rozhodne pomôcť týmto mimoriadne dôležitým spôsobom,“ doplnil štátny tajomník MZ SR Ladislav Slobodník.
Pravidelné dopĺňanie zásob krvi je dôležité predovšetkým pre hematoonkologických pacientov, pacientov po transplantáciách a úrazoch, ale napríklad aj pre ženy po pôrode. „Niektoré lieky nie je možné podať pacientovi bez toho, aby sme mu vedeli zabezpečiť krv alebo transfúzne lieky z trombocytov či plazmy. Krv darcov zachraňuje život pri masívnom krvácaní a bez pripravenej krvi sa nezaobídu ani operácie,“ ozrejmila medicínska riaditeľka NTS SR Jana Rosochová.
Projektová manažérka NTS SR Martina Frigová podotkla, že letné mesiace sú vždy náročné, z hľadiska manažmentu zásob transfúznych prípravkov. „Aj vysoké denné teploty sú príčinou, prečo ľudia nemajú vôľu prísť darovať krv. Mnohí aj veľa cestujú, no často po návrate z dovolenky nemôžu darovať z dôvodu tzv. cestovateľskej výluky, preto je vhodnejšie tento akt urobiť ešte pred odchodom na dovolenku,“ uviedla.
Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kilogramov a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Muži môžu krv darovať každé tri a ženy každé štyri mesiace. Všetky aktuálne usmernenia k darovaniu krvi sa nachádzajú na webovej stránke www.ntssr.sk.