< sekcia Slovensko
Rezort zahraničia žiadalo o pomoc 5000 Slovákov z Blízkeho východu
Všetci z nich majú záujem vrátiť sa späť na Slovensko. Prevoz všetkých podľa šéfa rezortu Juraja Blanára (Smer-SD) nie je z kapacitných dôvodov možný.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 2. marca (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR eviduje približne 5000 občanov SR nachádzajúcich sa na Blízkom východe, ktorí sa zaregistrovali na webe v súvislosti so žiadosťou o pomoc. Všetci z nich majú záujem vrátiť sa späť na Slovensko. Prevoz všetkých podľa šéfa rezortu Juraja Blanára (Smer-SD) nie je z kapacitných dôvodov možný. Repatriačné lety sa podľa jeho slov budú primárne orientovať na matky s deťmi či chorých ľudí. Ostatných občanov žiada o trpezlivosť. Informoval o tom na pondelkovej tlačovej konferencii.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.