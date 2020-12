Na nádvorí Prezidentského paláca rozsvietili vianočný stromček

Bratislava 4. decembra (TASR) – Na prednom nádvorí Prezidentského paláca v Bratislave v piatok podvečer rozsvietili tohtoročný vianočný stromček. Je darom z Kopaneckých lúk, ktoré sú druhovo najbohatšími lúkami na svete a ktoré sa Správa národného parku Slovenský raj v spolupráci s obyvateľmi obce Vernár snaží dlhodobo zachrániť.



„Rozsvietený vianočný stromček pred Prezidentským palácom nám teda pripomína aj úsilie o ochranu tejto výnimočnej lokality a hrdých ľudí z Vernára, ktorých horehronský viachlasný spev je zapísaný do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO," uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová.



Hlava štátu poznamenala, že tohtoročné vianočné sviatky budú poznačené inakosťou doby, ktorú žijeme. Verí však, že sa budú sviatky napriek tomu čo najviac podobať tradičným Vianociam a že ich bude možné stráviť v zdraví aspoň v úzkom kruhu rodiny. Prezidentka tiež dúfa, že ľudia tento vianočný čas využijú aj na oddych.



„Želám všetkým pokojné sviatky v kruhu svojich najbližších, ako nám to len okolnosti dovolia. A želám, aby sme tento čas využili na stíšenie a zmierenie so svetom aj sebou samým," zaželala Čaputová.



Ako priznala, sama pocíti to, že sú Vianoce až v podvečer 24. decembra, keďže dovtedy má ešte pracovné povinnosti. Teší sa však na vianočnú výzdobu všetkého druhu, na vianočné pečenie a varenie, či nákupy darčekov. „Je to niekedy tesné, ale stíhame to," dodala.



Miestni kosili lúky už po stáročia. Kosba trvala niekedy aj týždeň a seno sa po vysušení zvážalo na vozoch na volských záprahoch do dediny. O tieto jedinečné lúky sme však takmer prišli, keď sa kosiť prestali a začali zarastať.