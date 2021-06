Na Najmilšom koncerte roka podporili domovákov aj Kuly a Majself

Bratislava 18. júna (TASR) - Šesťdesiatka detí z detských domovov a náhradných rodín vystúpila na jubilejnom 30. ročníku podujatia Najmilší koncert roka. Vďaka živému prenosu si ho v stredu 16. júna mohli užiť nielen diváci v Bratislave, ale z rôznych kútov Slovenska. "Vystúpenie s deťmi si pripravili aj Kuly s Majself," TASR informovala PR manažérka Rebecca Andrýsková.



Dodala, že za 30 rokov Najmilšieho koncertu roka, ktorý organizuje nezisková organizácia Úsmev ako dar, vystúpilo v regionálnych a celoslovenských kolách viac ako 25.000 detí. V tomto ročníku porota vyberala spomedzi 200 detí najväčšie talenty a do celoslovenského kola sa tak prebojovalo 60 detí zo 14 detských domovov a náhradných rodín. "Pre deti to bolo prvé väčšie vystúpenie vzhľadom na prísne epidemické opatrenia v Centrách pre deti a rodiny," podčiarkla Andrýsková.



Začiatky Najmilšieho koncertu roka a jeho význam pripomenul jeden z jeho zakladateľov Juraj Hron: "Začínali sme vianočnými koncertmi a potom za nami prišli deti a vychovávatelia, že by sa chceli poďakovať umelcom a ukázať im, že aj deti z detských domovov sú šikovné. Všetky naše regionálne pobočky sú vždy veľmi ochotné koncerty organizovať, čomu sa veľmi tešíme. Deti vďaka vystupovaniu na koncertoch nabrali odvahu veriť v sami seba."



Na pódiu vystúpila aj 16-ročná Kika, ktorá sa venuje spevu a hre na gitare. Speváčka priznala, že Úsmev ako dar pomohol jej rodine, aby sa mali lepšie a ona sa mohla venovať tomu, čo ju baví. Účinkujúcich "domovákov" pozdravili a podporili aj tí bývalí, ktorí dnes pracujú v rôznych sférach.



Spolu s malým Nikolasom Kollárom vystúpili aj jeho menovec Kuly a Majself, ktorí podporujú deti z detských domovov pravidelne. "Najmilšie na tomto koncerte je pre mňa ten pocit, ktorý dáva deťom z detských domovov, že aj oni sú hviezdy a majú šancu zabodovať. Začleniť sa do života bez toho pocitu, že človek má domov, kam sa môže vrátiť, musí byť hrozne náročné," uviedol Mário "Kuly" Kollár.