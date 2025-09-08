Na Najvyššom správnom súde vypovedala obvinená sudkyňa Pamela Z.

< sekcia Slovensko
Bratislava 8. septembra (TASR) - Pred senátom Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR vypovedala v pondelok disciplinárne obvinená sudkyňa Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Pamela Z. Za vinu sú jej kladené prieťahy v konaní vo viacerých veciach. Vo svojej výpovedi podrobne vysvetlila okolnosti, pre ktoré časovo v rôznych veciach rozhodla vtedy, keď rozhodla. Disciplinárne návrhy na sudkyňu podali predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová a predseda ŠTS Michal Truban.
Sudkyňa pripomenula, že v Kosovej návrhu je jej kladené za vinu, že rozhodla o námietke zaujatosti s výraznými prieťahmi. Ozrejmila, že v danej trestnej veci išlo už o druhú námietku zaujatosti. Pamela Z. ju však označila za neštandardnú. Demonštrovala, že sa v nej hovorilo napríklad o jej vzťahu s novinárkou. Sudkyňa sa zároveň domnievala, že mala reálny dôvod vyčkať s rozhodnutím vzhľadom na jej zaťaženosť, keď vybavovala iné závažné väzobné veci. Vo svojej výpovedi viackrát naznačila motív pomsty podaným disciplinárnym návrhom, bližšie sa však k nemu nevyjadrila.
Zástupca Kosovej Adrián Kucek reagoval na výpoveď sudkyne tým, že vyčkávať s vybavením veci, kým bude vybavená námietka v inej nesúvisiacej veci, je neakceptovateľné. Táto argumentácia Pamely Z. nemá podľa neho žiadnu oporu v zákone.
V prípade Trubanovho návrhu vypovedala zaradom o jednotlivých bodoch. Obvinená jeho návrh považuje za nedôvodný, klamlivý a zavádzajúci. Argumentovala, že vo viacerých prípadoch išlo o neväzobné veci, pred ktorými uprednostnila iné, dôležitejšie trestné veci. V niektorých veciach sudkyni bránili v činnosti podľa jej slov napríklad proticovidové opatrenia či dlhodobé školenie v zahraničí. „Nekvalitu disciplinárneho návrhu predsedu ŠTS sa mi podarilo vystihnúť. S kontrolou spisov začal ihneď po jeho nástupe do funkcie. Tvrdí, že po mojom príchode na ŠTS začali unikať informácie zo súdu,“ konštatovala Pamela Z.
Truban to, že po nástupe Pamely Z. na ŠTS začali zo súdu unikať informácie, označil za fakt. Predseda ŠTS neprijal ani argument obvinenej o tom, že nevidela zmysel v doručovaní obžaloby zosnulému. „Je neprijateľné argumentovať, že šetrí poštové náklady tým, že nedoručila obžalobu zosnulému. Je to zákonná povinnosť,“ reagoval Truban. V ďalších prípadoch bolo podľa Trubana konanie Pamely Z. neprimerane zdĺhavé. Doplnil, že obvinená sudkyňa bola podľa neho štandardne zaťažená.
„Nemožno rýchlosť konania absolutizovať nad každú hodnotu v trestnom konaní,“ reagoval právny zástupca obvinenej Matúš Harkabus.
