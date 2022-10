VIDEO: Na Námestí SNP v Bratislave ľudia protestujú proti chudobe

Niekoľko tisíc ľudí sa v sobotu 8. októbra 2022 zišlo na Námestí SNP v Bratislave na proteste Proti chudobe, ktorý organizuje Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 8. októbra (TASR) – Niekoľko tisíc ľudí sa v sobotu zišlo na Námestí SNP v Bratislave na proteste Proti chudobe, ktorý organizuje Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR. Vládu a parlament vyzývajú, aby bezodkladne prijala opatrenia a kroky na riešenie energetickej a inflačnej krízy, poklesu životnej úrovne obyvateľov i stabilizáciu hospodárstva. Adresná pomoc občanom, samosprávam, podnikom je podľa nich nedostatočná, pripomínajú lepšiu pomoc v iných krajinách.odkazujú protestujúci, hovoriac o hrozbe vzniku "hladových dolín" a "krachu" regiónov. Spomína sa frustrácia i beznádej občanov. Pre zhoršujúcu sa sociálnu a ekonomickú situáciu majú ľudia obavy z blízkej budúcnosti. "Slovenský občan – žobrák Európy," hlása jeden z transparentov.Vládu SR vyzývajú, aby urýchlene riešila súčasnú kritickú situáciu v SR. Žiadajú od nej predstavenie opatrení na "skrotenie" inflácie a zmiernenie jej negatívnych dosahov na život obyvateľov Slovenska. Požadujú tiež od vlády, aby zrozumiteľne prezentovala, čo čaká v najbližších mesiacoch v súvislosti s cenami energií domácnosti, firmy i verejné inštitúcie. Odborári zároveň apelujú na okamžité riešenia. V neposlednom rade žiadajú prijatie štátneho rozpočtu na budúci rok, v ktorom sa zohľadnia záväzky plynúce z prijatých kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa. Zabúdať by sa podľa nich nemalo ani na seniorov.Zložitá energetická situácia sa podľa KOZ odzrkadľuje v obmedzovaní výroby, pozastavení investícií aj v likvidácii pracovných miest. Kolaps podľa nej hrozí obciam a mestám, školám či nemocniciam. Vysoký nárast cien energií sa premieta do cien všetkých výrobkov, potravín či služieb. Chudoba obyvateľov Slovenska, do ktorej sa vplyvom inflácie a rastúcimi cenami všetkých komodít dostávajú, je podľa konfederácie hrozivá a neprijateľná.Demonštrácia sa koná v rovnakom termíne a čase ako rovnaká akcia Českomoravskej konfederácie odborových zväzov na pražskom Václavskom námestí. Spoločne takto obe odborové centrály vyzývajú vlády oboch krajín, aby sa začali zaoberať sociálnou situáciou obyvateľov a nedopustili prepadanie občanov do chudoby.