Na návštevu Svätého Otca sa registrovalo 580 novinárov

Bratislava 1. septembra (TASR) - Septembrovú návštevu Svätého Otca Františka na Slovensku (12. - 15. 9.) chce mapovať 580 novinárov z celého sveta. Vyplýva to z registrovaných prihlášok. Registrácia žurnalistov sa ukončila k 31. augustu. So samotným pápežom príde na Slovensko priamo v lietadle 80 novinárov a pracovníkov médií. Budú medzi nimi aj traja Slováci, ktorí zastupujú dve redakcie. TASR o tom informovala Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska.



"Sme radi, že o návštevu Svätého Otca je taký záujem novinárov. My im chceme byť nápomocní. Tešíme sa na nich a zároveň prosíme o vzájomné pochopenie a spoluprácu. Veríme, že aj cez prácu médií sa Boh dotkne mnohých ľudí, čitateľov, poslucháčov, divákov," reagoval Martin Kramara, ktorý je počas návštevy pápeža na Slovensku zodpovedný za médiá. Zároveň dodal, že po uzavretí registrácií prípravný tím návštevy odošle novinárom prvé informácie.



O tom, akým spôsobom im budú odovzdané akreditácie a vstupenky na jednotlivé podujatia, ich budeme informovať cez e-mailové adresy, ktoré zadali pri registrácii. V tejto chvíli ešte prebieha overovanie ich plného zaočkovania cez Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI). "V najbližších dňoch novinárom tiež poskytneme informácie týkajúce sa tlačového strediska," uviedol Kramara.



Novinári, ktorí priletia so Svätým Otcom, absolvujú pred návštevou Slovenska aj záverečnú svätú omšu na Eucharistickom kongrese v Budapešti. S pápežom Františkom pocestujú priamo z Ríma, pôjdu cez Budapešť na Slovensko, do Bratislavy, Košíc, Prešova i Šaštína a potom spolu so Svätým Otcom aj naspäť do Ríma.



Druhá skupina novinárov bude návštevu sledovať po registrácii prostredníctvom oficiálnej stránky navstevapapeza.sk. Z prihlášok vyplýva, že na Slovensko sa chystajú médiá z viacerých krajín (Albánsko, Argentína, Rakúsko, Belgicko, Kanada, Česká republika, Španielsko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Poľsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Ukrajina, Spojené štáty americké či Vatikán).



Najpočetnejšia skupina - takmer 400 novinárov - sú Slováci. Vyše 110 z nich je zaradených medzi fotografov. Približne rovnaký počet je registrovaných kameramanov. Zvyšok tvorí tlač, rozhlas a ďalšie typy médií.