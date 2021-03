VIDEO: Na NFŠ sa otvára veľkokapacitné očkovacie centrum

Bratislava 11. marca (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) otvára v priestoroch Národného futbalového štadióna (NFŠ) veľkokapacitné očkovacie centrum, najväčšie na Slovensku. Fungovať má od najbližšieho víkendu, objednávkový systém by malo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) otvoriť ešte vo štvrtok. Slúžiť bude všetkým obyvateľom kraja. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informovali predstavitelia BSK.



"Bude bezkonkurenčné na celom Slovensku, čo sa týka kvality služieb, hygieny, prevzdušnenosti a zabezpečenia bezpečnosti. Chcem zdôrazniť, že toto očkovacie centrum nebude výsadou Bratislavy, bude slúžiť všetkým 650.000 obyvateľom Bratislavského kraja, vrátane okresov Malacky, Pezinok a Senec," uviedol predseda BSK Juraj Droba.







Očkovacie centrum by malo zo začiatku fungovať cez víkendy, prípadne aj v piatky, pri väčšom počte vakcín vie svoje kapacity navýšiť. Otvorené bude od 8.00 do 18.00 h, k dispozícii bude 12 lekárskych staníc. Problém s obsadzovaním služieb kraj nezaznamenal. Pilotné fungovanie systému si Bratislavský kraj vyskúšal počas uplynulých dvoch víkendov počas očkovania v Poliklinike Karlova Ves.



Nové centrum by malo vedieť zaočkovať denne 2000 až 2500 ľudí. Registrácia bude možná zatiaľ prostredníctvom NCZI, kraj však pripravuje tzv. záložný zoznam. Týkať sa bude najrizikovejších skupín, ktorý by mal zostaviť spolu s hlavnými odborníkmi pre chronické a akútne ochorenia a zdravotnými poisťovňami. "Títo ľudia nebudú musieť striehnuť na termíny, lebo im ich poisťovne v spolupráci s odborníkmi proaktívne ponúknu," priblížil Tomáš Szalay, lekár kraja a riaditeľ odboru zdravotníctva Úradu BSK. Zoznam chce kraj pripraviť do budúceho víkendu.



Vo vakcinačnom centre sa bude očkovať vakcínami od spoločnosti AstraZeneca, do budúcnosti nie je vylúčené využitie aj ďalších vakcín podľa ich dostupnosti. Szalay ubezpečil, že vakcína je bezpečná. Ľuďom zároveň pripomína, aby na očkovanie chodili včas, stačí v predstihu piatich minút, dlhšie čakanie pred určeným termínom neodporúča. Medzi sprievodné účinky po vakcinácii patria podľa neho bolesti hlavy či kĺbov, alebo teplota, preto odporúča pokojnejší a menej namáhavý program na deň po očkovaní.



Prvotné vstupné náklady predstavujú 40.000 eur, kraj ich bude hradiť z vlastných zdrojov. Týždenné prevádzkové náklady v prípade rozbehnutia centra by mali dosiahnuť okolo 20.000 eur, tie chce kraj zabezpečiť do veľkej miery cez výzvy Ministerstva zdravotníctva SR. Cez poplatky z poisťovní by sa mali riešiť napríklad odmeny zdravotníckemu personálu.



Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR potvrdilo, že do tohto veľkokapacitného očkovacieho centra sa bude dať od štvrtka zaregistrovať. "Možnosť registrovať sa na očkovanie vo veľkokapacitnom centre na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave bude od dnešného dňa," uviedla pre TASR hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. Otvorenie termínov pre Bratislavský kraj spolu s Trnavským krajom je naplánované na 18.30 h.