VODIČI, POZOR: Na niektorých horských priechodoch i cestách nasnežilo

Bratislava 23. novembra (TASR) - Horské prechody na území Slovenska sú v utorok ráno zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, okrem horských priechodov Podspády a Vernár, kde je miestami na vozovke vrstva kašovitého snehu do dvoch centimetrov. Miestami zľadovatený sneh do hrúbky jedného centimetra je na horskom priechode Huty. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, miestami mokrý. Na cestách I/66 Podspády - Tatranská Javorina, II/542 Spišská Belá - Spišská Stará Ves, III/3078 Podspády - štátna hranica Podspády/Jurgów a na cestách III. triedy v obvode Trstená je na vozovkách miestami čerstvý až kašovitý sneh do dvoch centimetrov.



Všetky sledované úseky diaľnic a rýchlostných ciest na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, miestami mokrý.