POZOR: Na niektorých miestach sa môže tvoriť poľadovica

Bratislava 19. februára (TASR) - Na niektorých miestach Slovenska sa môže tvoriť poľadovica. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojej webovej stránke.



Výstrahy boli vydané pre celý Žilinský, Prešovský a Košický kraj a niektoré okresy Trenčianskeho a Banskobystrického kraja. "Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity a môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," konštatujú meteorológovia. Výstrahy platia predbežne do soboty (20. 2.) do 7.00 h.



Slovenská správa ciest (SSC) informuje, že všetky sledované diaľničné úseky na území SR, cesty I., II. a III. triedy, ako aj horské priechody sú zjazdné. Povrch vozoviek je suchý až mokrý, na niektorých miestach môže byť pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého, utlačeného alebo zľadovateného snehu.