Na niektorých úsekoch ciest je miestami zľadovatený či utlačený sneh

Bratislava 27. februára (TASR) - Na niektorých úsekoch ciest je zľadovatený, čerstvý či utlačený sneh. Vodičov na to upozorňuje Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Všetky sledované úseky diaľnic a rýchlostných ciest na území SR sú zjazdné. Povrch vozoviek je suchý až mokrý. Zjazdné sú aj cesty prvej, druhej a tretej triedy.



Horské prechody na Slovensku sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý. Na horskom priechode Vrchslatina je miestami zľadovatený sneh. Miestami utlačený sneh je na horskom priechode Huty.



V Bratislave je do pondelka (28. 2.) do 4.00 h uzatvorený diaľničný tunel Sitina. Dôvodom je výmena centrálneho riadiaceho systému (CRS). Obchádzková trasa je vedená cez križovatku Patrónka.