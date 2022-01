Na niektorých úsekoch ciest sa nachádza vrstva zľadovateného snehu

Bratislava 11. januára (TASR) - Na horskom priechode Donovaly, ale aj úsekoch ciest II/578 Skalka - Kremnica, II/542 Spišská Belá - Spišská Stará Ves a II/543 Červený Kláštor - Lysá nad Dunajcom a na cestách III. triedy v obvodoch Haligovce, Polkanová, Záborské a Spišská Stará Ves sa na vozovke miestami nachádza vrstva zľadovateného snehu od jedného do dvoch centimetrov. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjatzdnost.sk.



Všetky sledované úseky diaľnic a rýchlostných ciest na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký.



Cesty I., II. a III. triedy na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý. V hornatejších oblastiach Slovenska sa miestami môže nachádzať kašovitý alebo utlačený sneh od jedného do dvoch centimetrov.



Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký. Na horskom priechode Huty je miestami utlačený sneh do jedného centimetra.