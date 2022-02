Na niektorých úsekoch ciest sa nachádza zľadovatený sneh

Bratislava 12. februára (TASR) - Zľadovatený sneh od jedného do troch centimetrov sa nachádza na horskom priechode Vrchslatina a v úsekoch ciest II/533 Gemerská Poloma - sedlo Súľová, Tatranská Polianka - Tatranská Lomnica a na cestách tretej triedy v obvodoch Polkanová a Ružomberok. V sobotu dopoludnia na to upozorňuje Slovenská správa ciest (SSC) na webe zjazdnost.sk.



Všetky sledované úseky diaľnic a rýchlostných ciest na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý.



Cesty prvej, druhej a tretej triedy na území Slovenska majú povrch vozoviek prevažne suchý až mokrý. V hornatejších oblastiach Slovenska sa na vozovkách miestami nachádza vrstva kašovitého alebo utlačeného snehu od jedného do troch centimetrov, zriedkavo do štyroch až piatich centimetrov.



Povrch vozoviek horských priechodov je suchý až mokrý. Okrem horských priechodov Čertovica, Huty, Makov a Podspády, kde je kašovitý až utlačený sneh do dvoch centimetrov.



SSC upozorňuje aj na cestu III/3061 Tatranská Štrba – Šuňava, ktorá je uzavretá pre všetku dopravu z dôvodu snehových závejov.