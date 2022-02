Na niektorých úsekoch ciest sa nachádza zľadovatený sneh

Bratislava 13. februára (TASR) - Zľadovatený sneh do dvoch centimetrov sa nachádza na horskom priechode Vrchslatina, v úseku cesty II/533 Gemerská Poloma - sedlo Súľová a na cestách tretej triedy v obvode Polkanová. V úseku II/578 Skalka - Kremnica sa na vozovke nachádza zľadovatený sneh do hrúbky piatich centimetrov. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Všetky sledované úseky diaľnic a rýchlostných ciest na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký.



Cesty prvej, druhej a tretej triedy na území Slovenska majú povrch vozoviek prevažne suchý až mokrý. V hornatejších oblastiach Slovenska sa na vozovkách miestami nachádza vrstva kašovitého alebo utlačeného snehu od jedného do dvoch centimetrov.



Povrch vozoviek horských priechodov je suchý až mokrý. Okrem horského priechodu Huty (II/584), kde je miestami utlačený sneh do jedného centimetra.