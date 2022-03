Na niektorých úsekoch ciest sa nachádza zľadovatený sneh

Bratislava 17. marca (TASR) - Na niektorých úsekoch ciest sa v štvrtok ráno nachádza zľadovatený sneh do dvoch centimetrov. Ide o horský priechod Vrchslatina a cestu II/526, hranica okresov Detva/Poltár - Kokava nad Rimavicou. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Všetky sledované úseky diaľnic a rýchlostných ciest na území SR sú zjazdné. Povrch vozoviek je suchý až vlhký.



Cesty prvej, druhej a tretej triedy na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý, na severe Slovenska je prevažne vlhký až mokrý. V hornatejších oblastiach miestami pokrytý vrstvou utlačeného a miestami aj zľadovateného snehu do dvoch centimetrov.



Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné. Povrch vozoviek je suchý až vlhký okrem horského priechodu Vrchslatina, kde je miestami zľadovatený sneh do dvoch centimetrov.