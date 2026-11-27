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Na nútené sobáše detí v SR upozorňujú komisár pre deti i rezort vnútra
Lucia Kurilovská, štátna tajomníčka rezortu vnútra upozornila, že nútený sobáš je jednou z foriem obchodovania s ľuďmi.
Autor TASR
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Bratislava 27. novembra (TASR) - Úrad komisára pre deti aj ministerstvo vnútra upozorňujú na nútené sobáše detí, ktoré sa vyskytujú aj na Slovensku. Takéto praktiky nie sú len problémom vzdialených krajín. Úrad komisára a rezort na to upozornili v spoločnej tlačovej správe pri príležitosti piatkového Medzinárodného dňa za odstránenie detských, skorých a nútených sobášov. Tento rok sa deň pripomína po prvýkrát.
„Každé dieťa má právo rozhodovať o svojej budúcnosti, rozvíjať svoje schopnosti, vzdelávať sa a predovšetkým postupne dozrievať. Nútený a predčasný sobáš mu to všetko berie. Obzvlášť závažné je, keď sa dieťa stane predmetom rozhodovania dospelých a nikto nerešpektuje jeho názor, slobodnú vôľu ani najlepší záujem,“ uviedol komisár pre deti Jozef Mikloško.
Lucia Kurilovská, štátna tajomníčka rezortu vnútra, ktorá zároveň pôsobí ako národná koordinátorka a predsedníčka expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi upozornila, že nútený sobáš je jednou z foriem obchodovania s ľuďmi. „To, že dnes takéto prípady odhaľujeme, znamená, že systém funguje a ľudia sa nám ozývajú. Každý prípad, ktorý zostane skrytý, je však dieťa, ktorému nikto nepomohol. Preto žiadam každého, kto má podozrenie, aby sa neváhal ozvať,“ uviedla. Ako doplnila, varovným signálom môže byť, keď dieťa náhle prestane chodiť do školy, zhoršia sa mu výsledky, zmení sa jeho vzťah k rodičom alebo sa odsťahuje do inej rodiny.
„Každé dieťa má právo rozhodovať o svojej budúcnosti, rozvíjať svoje schopnosti, vzdelávať sa a predovšetkým postupne dozrievať. Nútený a predčasný sobáš mu to všetko berie. Obzvlášť závažné je, keď sa dieťa stane predmetom rozhodovania dospelých a nikto nerešpektuje jeho názor, slobodnú vôľu ani najlepší záujem,“ uviedol komisár pre deti Jozef Mikloško.
Lucia Kurilovská, štátna tajomníčka rezortu vnútra, ktorá zároveň pôsobí ako národná koordinátorka a predsedníčka expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi upozornila, že nútený sobáš je jednou z foriem obchodovania s ľuďmi. „To, že dnes takéto prípady odhaľujeme, znamená, že systém funguje a ľudia sa nám ozývajú. Každý prípad, ktorý zostane skrytý, je však dieťa, ktorému nikto nepomohol. Preto žiadam každého, kto má podozrenie, aby sa neváhal ozvať,“ uviedla. Ako doplnila, varovným signálom môže byť, keď dieťa náhle prestane chodiť do školy, zhoršia sa mu výsledky, zmení sa jeho vzťah k rodičom alebo sa odsťahuje do inej rodiny.