Na obnove kaštieľa Rusovce sa v roku 2025 preinvestovalo 8,5 mil. eur
Autor TASR
Bratislava 11. decembra (TASR) - Na obnove národnej kultúrnej pamiatky (NKP), kaštieľa v bratislavských Rusovciach, sa v roku 2025 preinvestovalo približne 8,5 milióna eur bez DPH. Informoval o tom Úrad vlády (ÚV) SR, ktorý pre TASR zosumarizoval vykonané práce v tomto roku, rovnako avizoval plánované aktivity pri obnove kaštieľa v nasledujúcich mesiacoch.
„Práce sa týkali nielen samotného kaštieľa, ale častí jeho areálu vrátane čeľadníka a parku,“ pripomenul tlačový odbor ÚV SR. V prípade obnovy kaštieľa upozornili, že na základe aktualizácie prieskumu zvlhnutia boli vypracované podklady a projekty pre vysušenie a vlhkostnú sanáciu objektu. Boli tiež začaté práce na elektroosmóze a zvislých hydroizoláciách. „Po ukončení dendrologických posudkov konštrukcií a určení rozsahu rozšírenia drevomorky v drevených a murovaných prvkov sa začalo postupné chemické a mikrovlnné ošetrovanie napadnutých konštrukcií. Boli opravené a vymenené prvky pôvodného dreveného krovu,“ uviedli. V súvislosti s požiadavkou Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Bratislava minimalizovať zásahy do hodnotných prvkov interiéru prišlo i k aktualizácii projektov vzduchotechniky, kúrenia a zdravotechniky. „Realizovali sa tiež hlavné trasy rozvodov inžinierskych sietí,“ dodali. V rámci aktivít realizátori kategorizovali a demontovali hodnotné prvky interiéru a odviezli ich do ateliérov, kde dochádza k ich postupnému reštaurovaniu a umelecko-remeselnej obnove.
V objekte čeľadníka sa dokončilo v priebehu roka zdokumentovanie a zameranie pôvodného stavu a analýza zloženia pôvodných kamenných prvkov. „Dokončené bolo tiež statické a vlhkostné posúdenie pôvodných murovaných konštrukcií,“ priblížili z tlačového odboru ÚV. Aj v prípade čeľadníka dochádza k postupnej umelecko-remeselnej obnove pôvodných kamenných prvkov, urobili sa napríklad i odliatky pruskej klenby, aby sa mohla neskôr urobiť ich presná spätná realizácia.
V parku došlo k nevyhnutnému výrubu a orezom, arboristický prieskum určil i návrh ošetrení drevín. V parku sa tiež realizujú rozvody vody pre polievanie a tepelné čerpadlá.
Práce sa týkajú aj technicko-prevádzkového objektu, pracovalo sa i na budove vstupného pavilónu.
V roku 2026 bude pokračovať realizácia hrubej stavby objektu čeľadníka, naplánované je aj dokončenie hrubej stavby technicko-prevádzkového projektu, v ktorej sa začne s montážou technológie a vnútorných rozvodov inžinierskych sietí. Rovnako sa počíta i s celkovým dokončením objektu vstupného pavilónu. „V parku je naplánované dokončenie realizácie rozvodov vody pre polievanie a tepelné čerpadlá, ktoré museli byť preprojektované z dôvodu archeologických nálezov, realizované budú aj rozvody osvetlenia parku,“ dodal ÚV. V samotnom kaštieli bude pokračovať realizácia rozvodov i stavebných prác týkajúcich sa budovania priečok, omietania stien či podláh. Rovnako bude pokračovať reštaurovanie pôvodných stropov a postupná oprava strešnej konštrukcie a jej prvkov. „Začne sa tiež s reštaurovaním fasády objektu z južnej strany,“ dodalo tlačové oddelenie ÚV SR.
Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky (NKP) kaštieľa v Rusovciach sa začala v lete 2024, mala by byť dokončená do konca roka 2029, náklady sa odhadujú na takmer 110 miliónov eur. Cieľom rekonštrukcie kaštieľa v Rusovciach je obnoviť objekt tak, aby mohol byť využívaný na reprezentatívne účely, no zároveň umožniť jeho sprístupnenie aj pre verejnosť. Tá by mala využívať záhrady, park a objekt čeľadníka, v ktorého prízemí majú byť komunitné miestnosti pre záujmové činnosti, obradná sieň, múzeum a viacúčelové miestnosti pre spoločenské podujatia rôznych občianskych združení pôsobiacich na území Rusoviec.
