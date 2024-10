Na obranu by v roku 2025 malo ísť takmer 2,8 miliardy eur

Bratislava 15. októbra (TASR) - Na obranu by v roku 2025 mali ísť dve percentá hrubého domáceho produktu (HDP), čo je necelých 2,8 miliardy eur. Investovať aspoň dve percentá do obrany je jedným zo záväzkov členských štátov NATO. Vyplýva to z Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 až 2027, ktorý v utorok schválila vláda.



Takmer celá suma určená na obranu štátu by podľa návrhu mala ísť ministerstvu obrany (MO). "Výdavky kapitoly MO SR na rok 2025 sa rozpočtujú v sume 2,78 miliardy eur a predstavujú medziročný nárast vo výške 167 miliónov eur," uviedol rezort.



Z materiálu tiež vyplýva, že najväčšími projektami, ktoré má MO SR rozbehnuté, je obstarávanie stíhačiek F-16, pásových bojových vozidiel či bojových obrnených vozidiel 8x8.



Dve percentá HDP pre obranu Slovensko rozpočtuje od roku 2023. V roku 2023 rezort obrany vynaložil 1,74 percenta HDP. "MO SR čerpalo oproti návrhu o 280 miliónov eur menej na bežných výdavkoch a o 32 miliónov eur menej na kapitálových výdavkoch a spolu s prostriedkami z minulých rokov prenieslo do ďalšieho roka kapitálové výdavky vo výške 126 miliónov eur," píše Ministerstvo financií SR v materiáli.



Štát vo vynakladaní dvoch percent HDP na obranu plánuje pokračovať aj v ďalších rokoch.