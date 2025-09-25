Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na obsadenie rozhlasových frekvencií vyhlásili výberové konanie

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Licencie na vysielanie na jednotlivých frekvenciách môže RpMS podľa zákona o mediálnych službách udeliť len držiteľom autorizácie vysielania.

Autor TASR
Bratislava 25. septembra (TASR) - Rada pre mediálne služby (RpMS) vyhlásila výberové konanie na obsadenie 17 voľných rozhlasových frekvencií. Uchádzači o jednotlivé frekvencie musia svoju žiadosť podať do 17. októbra do 14.00 h. TASR o tom informovala vedúca komunikačného odboru rady Lucia Michelčíková.

„Súčasťou výberového konania bude ako zvyčajne verejné vypočutie nových žiadateľov o rozhlasové licencie či súčasných vysielateľov, ktorí chcú svoje pokrytie rozšíriť,“ uviedla Michelčíková s tým, že verejné vypočutie je naplánované na 2. decembra tohto roka.

Licencie na vysielanie na jednotlivých frekvenciách môže RpMS podľa zákona o mediálnych službách udeliť len držiteľom autorizácie vysielania. Pre potenciálnych nových rozhlasových vysielateľov to znamená, že musia ešte pred samotným prideľovaním frekvencií radu včas požiadať o udelenie autorizácie vysielania. Formuláre žiadostí o udelenie autorizácie sú dostupné na webovej stránke RpMS.
