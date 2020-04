Na ocenenie ESET Science Award sa dá prihlásiť do 28. mája

Bratislava 26. apríla (TASR) – Ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award otvorilo svoj druhý ročník. Cieľom je oceniť a verejnosti odprezentovať výnimočných vedcov pôsobiacich na Slovensku a zároveň priblížiť, akú dôležitú úlohu má veda v spoločnosti. Informuje o tom ESET Science Award na svojom webe.



Laureátmi prvého ročníka sa stali chemik Ján Tkáč, molekulárna biologička Ľubomíra Tóthová a bioinformatik Tomáš Vinař. Jedným z cieľov ocenenia je zvýrazniť nevyhnutné miesto vedy a vedcov v spoločnosti. "Dnes si viac ako kedykoľvek predtým ako spoločnosť uvedomujeme, že vedecké poznatky môžu zachrániť tisíce životov a pomáhajú nám k lepším rozhodnutiam," povedal generálny riaditeľ spoločnosti ESET Richard Marko.



Komisiu, ktorá rozhoduje o laureátoch, tvoria svetovo uznávané a rešpektované osobnosti vedy zo zahraničia. Na vysokú úroveň hodnotiaceho procesu má aj tento rok dohliadať predseda medzinárodnej komisie z radov nositeľov Nobelovej ceny. Nadácia ESET ako organizátor ocenenia napriek aktuálne nepriaznivému vývoju situácie s pandémiou nového koronavírusu verí, že jeho osobnú účasť sa podarí zabezpečiť. "Prevziať ocenenie od nositeľa Nobelovej ceny bol pre mňa výnimočný zážitok na mojej vedeckej dráhe. Aj keď o laureátoch rozhoduje naozaj kvalitná vedecká zahraničná porota, teší ma, že toto ocenenie neprichádza len z vedeckých kruhov, ale i od širšej verejnosti. Je to symbol, že spoločnosť si pomaly začína uvedomovať rolu vedy v každodenných životoch ľudí," povedal Ján Tkáč, laureát ocenenia v hlavnej kategórii výnimočná osobnosť slovenskej vedy z roku 2019.



Do ocenenia ESET Science Award sa môžu prihlásiť vedci, výskumníci a vysokoškolskí pedagógovia pôsobiaci na Slovensku do 28. mája. Ocenenie sa bude udeľovať v troch kategóriách – výnimočná osobnosť slovenskej vedy, výnimočný mladý vedec do 35 rokov a výnimočný vysokoškolský pedagóg. Ocenenie je určené štyrom vedným oblastiam - prírodné vedy, lekárske a farmaceutické vedy, technické vedy a pôdohospodárske vedy. Slávnostný galavečer s vyhlásením laureátov je naplánovaný na 14. októbra.