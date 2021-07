Bratislava 17. júla (TASR) - Je dôležité, aby bola návštevnosť usmerňovaná vo významných lokalitách alebo v ochranársky najhodnotnejších oblastiach. Na ochranu zvierat slúžia sezónne uzávery turistických chodníkov. Pre TASR to uviedol riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR Dušan Karaska.



Sezónne uzávery robia ochranári napríklad počas hniezdneho obdobia niektorých vtákov, napríklad u sokola. Uzávery môžu trvať týždeň, ale aj dva mesiace. Nerobia sa každý rok. Pokiaľ vták na danom mieste nezahniezdi, uzávera chodníka sa nespraví, priblížil Karaska. "Takéto usmerňovania sú známe aj z iných lokalít vo svete. Nie je to nič nové," poznamenal s tým, že uzávery chodníka sa robia napríklad na Rozsutci v Malej Fatre. Riaditeľ tvrdí, že reguláciou turistov sa snažia skĺbiť potreby ochrany prírody a záujmy ľudí.



Karaska uvádza, že turisti sa regulujú aj pri tokaní hlucháňa. Stáva sa tak najmä vtedy, ak hlucháň toká v blízkosti turistického chodníka. Pohyb turistov okolo tokaniska môžu vtedy ochranári úplne zakázať. Na vyrušovanie sú podľa neho citlivé aj cicavce či horské druhy zvierat.



Pri rastlinách je problematické zašľapávanie vzácnych druhov turistami. Ak je však chodník technicky dobre spravený, ľudia ho nemusia obchádzať a tým pádom sa eliminuje poškodenie rastlín, približuje Karaska. Problémom je aj nelegálne trhanie vzácnych rastlín. Riaditeľ si však myslí, že turisti, ktorí majú k prírode úctu, ich netrhajú.



Karaska ľuďom neodporúča navštevovať prírodu v noci, v skorých ranných hodinách či neskorých večerných. "Nie je to len z dôvodov bezpečnosti návštevníkov. V noci vychádzajú na lov veľké šelmy či kopytníky. Kým les cez deň patrí ľuďom, v noci patrí zvieratám, ktoré majú isté potreby," poukazuje šéf ochranárov.