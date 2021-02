Na očkovanie sa môžu prihlásiť predavači, vodiči MHD či spievodcovia

Bratislava 27. februára (TASR) - Na očkovanie vakcínou od spoločnosti AstraZeneca sa môžu už prihlásiť okrem učiteľov aj predavači, sprievodcovia a vlakvedúci v osobnej železničnej doprave, vodiči hromadnej dopravy, taxikári, kontrolóri mestskej hromadnej dopravy a palubný personál lietadla. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.



"Vakcína je jedinou účinnou ochranou proti ochoreniu Covid-19. Dodávky vakcín od spoločnosti AstraZeneca nám umožnili aktualizovať očkovaciu stratégiu tak, aby sme ich sprístupnili ďalším skupinám ľudí, ktoré v práci denne prichádzajú do priameho kontaktu so zákazníkmi alebo cestujúcimi. Ako doklad v očkovacom centre bude slúžiť pre človeka potvrdenie od zamestnávateľa," vysvetlil minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO). Uvedené skupiny ľudí sa prihlasujú prostredníctvom osobitného formulára dostupného na stránke korona.gov.sk.



V prípade predavačov pôjde o subjekty prevádzkujúce maloobchodnú prevádzku alebo prevádzku poskytujúcu služby, ktoré sú nevyhnutné pre chod krajiny a ktorých prevádzka je pre verejnosť aj v čase pandémie a prísnych opatrení z dôvodu nevyhnutnosti otvorená. Možnosť zaočkovať sa dostanú výlučne tí, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s klientom, napríklad zamestnanci pri pokladniach.



Očkovať sa bude vakcínou od spoločnosti AstraZeneca. Prihlásiť sa tak budú môcť ľudia od 18 do 55 rokov. Na najbližší týždeň je pripravených 27.000 termínov.