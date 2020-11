Krajčí: Na oddlženie nemocníc by malo ísť viac ako 570 miliónov eur

Bratislava 24. novembra (TASR) - Na oddlženie nemocníc v budúcom roku by malo ísť 575 miliónov eur. V utorok to na tlačovom brífingu oznámil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Nedefinoval však, aké budú pravidlá oddlžovania.



"Zatiaľ sa mi s ministerstvom financií podarilo vyrokovať 575 miliónov eur na oddlženie nemocníc, keďže situácia je vážna. Vedeli sme, že nemocniciam budú hroziť exekúcie. Preto sme sa chceli popasovať nielen s ich dlhom, ale aj s ich hospodárením," komentoval Krajčí.



Poznamenal, že na Ministerstve zdravotníctva (MZ) SR začala fungovať sekcia efektívneho hospodárenia, kde sa snažia jednotlivé nemocnice riadiť ako sieť. Zavádzajú mechanizmy centrálneho obstarávania a efektívneho hospodárenia.



Keďže podľa Krajčího slov systém ústavnej zdravotnej starostlivosti najmä v koncových nemocniciach nie je dobre nastavený a z verejného zdravotného poistenia nedostávajú toľko zdrojov, ktoré by pokryli starostlivosť o pacientov, je v rozpočte podľa neho ďalších 125 miliónov eur na posilnenie ústavnej zdravotnej starostlivosti.



Povedal tiež, že štát vyčlenil jednu miliardu na boj s pandémiou. "Predpokladá sa, že nemalá suma pôjde aj do zdravotníctva," poznamenal Krajčí, pričom dodal, že aj táto suma je mimo rozpočtu.



Krajčí preto tvrdí, že rozpočet pre zdravotníctvo na budúci rok je realistický. Poznamenal, že do zdravotníctva musí ísť toľko zdrojov, aká je sila našej ekonomiky. Poukázal na to, že hoci HDP klesne, rezort zdravotníctva ako jeden z mála dostane viac peňazí. Tvrdí, že snahou MZ SR je, aby zdroje verejného zdravotného poistenia smerovali priamo na úhradu zdravotnej starostlivosti. Všetky tri zdravotné poisťovne majú dohliadať na to, čo ide poskytovateľom.



Privítal by, keby sa súkromné zdravotné poisťovne rozhodli v budúcom roku ponúknuť pripoistenie.