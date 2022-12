Rezort školstva poskytne financie na odstránenie havarijných situácií

Bratislava 9. decembra (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR poskytne 1,5 milióna eur na odstránenie havarijných situácií v regionálnom školstve. Týka sa to napríklad odstránenia havarijných stavov kotolní, vykurovania, ústredného kúrenia, teplovodných rozvodov, striech či strešných konštrukcií. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva. Peniaze poskytlo v novembri Ministerstvo financií (MF) SR.



"S ohľadom na skutočnosť, že sa ozývali viaceré školy, že situácia sa mení a nebudú mať dostatok finančných zdrojov na úhradu energií do konca kalendárneho roka, sme rokovali a konštruktívne diskutovali o riešení s ministerstvom financií. Som veľmi rád, že sme sa dohodli na ďalšej finančnej podpore," skonštatoval minister školstva Ján Horecký.



Na riešenie havarijných stavov financovaných z bežných výdavkov vyčleňuje ministerstvo finančné prostriedky z vlastných zdrojov rovnako na havarijné stavy, ktoré riešia situáciu v energetickej oblasti škôl. V septembri poskytlo MF SR finančné prostriedky na dofinancovanie nákladov na energie v celkovej výške 30 miliónov eur. Zriaďovateľom škôl boli pridelené formou dohodovacieho konania.



Keďže v tejto etape neboli pokryté všetky požiadavky zriaďovateľov škôl a v súvislosti s meniacou sa situáciou, uskutočnil sa koncom októbra a začiatkom novembra zber údajov o skutočnej a očakávanej spotrebe energií do konca kalendárneho roka 2022. Na základe neho požiadalo ministerstvo školstva o viac ako osem miliónov eur rezort financií o navýšenie rozpočtu. Ministerstvo túto žiadosť akceptovalo.