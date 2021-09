Na omšu s pápežom v Prešove sa zatiaľ prihlásilo 800 dobrovoľníkov

Prešov 5. septembra (TASR) – Viac ako 800 dobrovoľníkov sa zatiaľ prihlásilo na pomoc pri návšteve Svätého Otca Františka 14. septembra v Prešove. Podľa hovorcu Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie Michala Pavlišinoviča radi privítajú ďalších záujemcov, ktorí sa môžu stále hlásiť prostredníctvom registračného formulára na webstránke www.navstevapapeza.sk.



"Keď sme odhadovali počet účastníkov, ktorí prídu na návštevu Svätého Otca do Prešova, tak na počet 50.000 ľudí sme rátali s 1000 dobrovoľníkmi. Momentálne máme prihlásených viac ako 800 dobrovoľníkov, a teda ešte stále je potrebná každá pomocná ruka mladého človeka alebo aj starších ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť a byť účastní tejto významnej duchovnej aj celospoločenskej akcie," uviedol pre TASR Pavlišinovič.



Dobrovoľníci budú rozdelení do rôznych skupín. Časť z nich bude k dispozícii novinárom v press centre, ďalší budú dohliadať na parkovanie na záchytných parkoviskách. Rovnako budú poskytovať návštevníkom informácie, ale napríklad pomáhať i ťažko zdravotne postihnutým.



"Viacerí dobrovoľníci budú rozmiestnení aj na prístupových cestách, kde budú pozitívne vplývať na veriacich, aby si každý odniesol nielen zážitok z toho, že videl Svätého Otca, ale aby všetko, čo bude súčasťou celého stretnutia, pozitívne vplývalo na vnútro každého jedného človeka," vysvetlil Pavlišinovič.



V rámci registrácie sa dobrovoľníkov pýtali okrem iného aj na to, čo ich motivovalo k tomu, že sa prihlásili. "Každý sa mohol vyjadriť a podľa toho naši koordinátori dobrovoľníkov zatrieďujú a vytvárajú pracovné skupiny," dodal Pavlišinovič.



Pápež František počas svojej návštevy Slovenska v septembri (12. - 15. 9.) navštívi Bratislavu, Košice, Prešov a Šaštín.