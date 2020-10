Na Orave a v Bardejove odhalili v sobotu 2207 infekčných ľudí

Bratislava 24. októbra (TASR) - Z 59.613 testovaných ľudí na ochorenie COVID-19 na Orave a v Bardejove bolo v sobotu 2207 infekčných. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) o tom informoval na sociálnej sieti po druhom dni pilotnej fázy testovania.



"K 20.00 h sme dnes otestovali 59.613 osôb, z toho 2207 je infekčných," uviedol na sociálnej sieti. Doplnil, že dovedna za oba dni otestovali 121.518 osôb a infekčných bolo 4.432 ľudí. To je podľa jeho slov 3,65 percenta.



V okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov od piatka do nedele realizujú pilotnú fázu celoplošného testovania na ochorenie COVID-19. Odberné miesta sú otvorené od 8.00 do 12.00 h a od 13.00 do 20.00 h.



Otestovať by sa malo celkovo 180.000 osôb. Na testovaní sa podieľajú stovky vojakov, policajtov, hasičov, zdravotníkov a administratívnych pracovníkov. V piatok (23. 10.) otestovali 61.905 ľudí, infekčných bolo 2225.