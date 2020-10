VIDEO: Na Orave a v Bardejove zatiaľ zachytili 1506 nakazených

Bratislava 23. októbra (TASR) -Počas prvého dňa pilotnej fázy testovania na ochorenie COVID-19 v okresoch na Orave a v Bardejove sa do 17.00 h zachytilo 1506 infekčných ľudí. Ide o 3,63 percenta zo 41.433 testovaných ľudí. Na brífingu o tom informoval premiér Igor Matovič (OĽANO). Predpokladá, že do 20.00 h by sa mohlo otestovať 60.000 ľudí, teda tretina obyvateľov regiónov, kde sa testuje.



"Vyzerá to, že spôsob, ktorý sme zvolili, je 25-krát rýchlejší pri identifikácii infekčných ľudí pri ochorení COVID-19, ako doterajší postup, ktorý sme zvolili a ktorým fungujú v podstate všetky krajiny na svete, a to je RT-PCR testovanie," zhodnotil predseda vlády. Poukázal pritom na obmedzené kapacity pri klasickom testovaní. PCR testami sme podľa neho v testovaných okresoch schopní odhaliť 230 pozitívnych denne.







Premiér tiež vyzval ľudí, ktorí mali negatívny výsledok, aby sa naďalej správali zodpovedne. "Čo nás môže vrátiť úplne späť do toho istého problému, v akom sa dnes Orava a Bardejov nachádzajú, je to, ak ľudia, ktorí prejdú cez test a neboli dnes infekční, si budú myslieť, že nie sú a nebudú už dnes, zajtra, pozajtra nebezpeční pre svoje okolie," upozornil.



Matovič naďalej verí, že celoplošné testovanie je efektívnym liekom na zvládnutie pandémie. Potrebné však je, aby sa ho v oboch termínoch zúčastnilo čo najviac obyvateľov, ideálne 80 - 90 percent ľudí.



Celkovo sa podľa premiéra prihlásilo 19.000 zdravotníkov - dobrovoľníkov. Mnohí však môžu pomáhať pri testovaniach len určitý čas. Preto ich bude naďalej prosiť o pomoc pri ďalších termínoch.



V okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov od piatka do nedele realizujú pilotnú fázu celoplošného testovania na ochorenie COVID-19. Odberné miesta sú otvorené v čase od 8.00 do 12.00 h a od 13.00 do 20.00 h. Otestovať by sa malo celkovo 180.000 osôb. Na testovaní sa podieľajú stovky vojakov, policajtov, hasičov, zdravotníkov a administratívnych pracovníkov. Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa má konať od 30. októbra do 1. novembra a 6. až 8. novembra, vždy od piatka do nedele.