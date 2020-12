Na Orave je aj v zime dobre i zdravo

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 4. decembra (TASR) - Zima na Orave býva vďaka miestnej klíme bohatá na sneh. Nachádza sa tam aj najstudenšia slovenská dolina. V rámci zimných športov patrí Orave ešte jedno prvenstvo. V Zázrivskej doline medzi obcami Párnica a Zázrivá sa nachádza naša najstrmšia zjazdovka.Región Oravy ponúka zväčša tradičné lyžiarske strediská s priateľskou domácou atmosférou. Sú vhodné pre rodiny s deťmi, začiatočníkov až stredne pokročilých lyžiarov. Takým je aj lyžiarske stredisko Krušetnica v okrese Námestovo. Štvorsedačková lanovka a vlek vyvážajú lyžiarov na dve zjazdovky, ktorých dĺžka sú dva kilometre. V areáli sú snowtubingová dráha a klzisko. Pre snoubordistov je k dispozícii park s prekážkami.V blízkosti hranice s Poľskom sa nachádza niekoľko zimných stredísk. Uprostred Oravskej Polhory je situované Ski centrum Polhorský Hrádok. V stredisku je päť vlekov, dve zjazdovky so strednou obtiažnosťou, ale aj zasnežované trate pre náročnejších. Je tam vybudovaný park pre snoubordistov. Na úpätí Oravských Beskýd sa nachádza aj areál Ski Grúniky - Sihelné. Je to pomerne nové zariadenie, funguje od roku 2006. Lyžiari a snoubordisti majú k dispozícii dve zjazdovky po 1000 metrov (m), deti 400-metrovú zjazdovku.Lyžiarske stredisko Ski Seven v najľudnatejšej oravskej obci Zákamenné je umiestnené na svahu kopca Kýčera. Celková dĺžka tratí je 3,6 km. Zjazdovky sú tri a každá z nich meria 1,2 km. Ich obtiažnosť je ľahká, stredná a stredne ťažká. V Skorušinských vrchoch je situované lyžiarske stredisko Ski Vitanová. Lyžiarom ponúka trate s miernym štartom, prudším stredným úsekom a pozvoľným dojazdom. Na svah lyžiarov vyvážajú štvorsedačka a dva vleky. K dispozícii sú štyri kilometre upravených tratí. V regióne je obľúbená i cezhraničná turistika. Na opačnej strane hranice sú pre Slovákov známe mestá Zakopané (25 kilometrov) a Nowy Targ (40 kilometrov).Na severnej strane Oravskej Magury, medzi Námestovom a Oravským Podzámkom, sa rozprestiera lyžiarske stredisko Ski Zábava - Hruštín. Nachádzajú sa v ňom tri červené zjazdovky, pre rodiny s deťmi je vyčlenená ľahšia modrá trať. V Hruštíne lyžiarom ponúkajú päť kilometrov (km) upravených tratí i snoubordový park. Neďaleko Oravského hradu je situovaný Skipark Racibor - Oravský Podzámok. Preň sú charakteristické ľahké a stredne ťažké zjazdovky v celkovej dĺžke 8,4 km. V stredisku sa lyžuje väčšinou na prírodnom snehu, má však k dispozícii i zasnežovanie. Lyžiarom je k dispozícii nová štvorsedačková lanovka.Kubínska Hoľa neďaleko Dolného Kubína patrí medzi najvyhľadávanejšie lyžiarske strediská na Slovensku. Je orientované na juh, a tak si lyžiari užijú i slnečné lúče. Z Kubínky sú krásne výhľady na Západné Tatry a Chočské vrchy. Vrcholná stanica lanovky je v nadmorskej výške 1396 m a prevýšenie zjazdoviek dosahuje 676 m. Lyžiari majú k dispozícii 14 km upravených zjazdoviek, dve štvorsedačkové lanovky a osem vlekov. Okrem toho majú v stredisku aj snoubordový park s vlastným vlekom a free-ride zónu pre milovníkov adrenalínových disciplín.Medzi Párnicou a Zázrivou sa v pohorí Malej Fatry nachádza najstrmšia slovenská zjazdovka. Lyžiarske stredisko Športcentrum Malá Lučivná vyhľadávajú predovšetkým nároční lyžiari. Okrem čiernej zjazdovky sú tam i menej náročné terény, dve modré zjazdovky s dĺžkou 550 a 150 metrov. Neďaleko Zázrivej lyžiari nájdu lyžiarsky areál Ski Kozinec Zázrivá. Celkovo sa tam nachádza päť kilometrov zjazdoviek od ľahkých až po jednu z top 10 najstrmších tratí na Slovensku.V Oravských Beskydách na poľsko-slovenskom pomedzí sa nachádza stredisko Orava Snow Oravská Lesná. Je to najstudenšia dolina na Slovensku, čo jej zaručuje snehovú pokrývku až do jari. V areáli sa nachádzajú dve štvorsedačkové lanovky, tri vleky a 8,5 km zjazdoviek. Sú situované na dvoch kopcoch, bežné "tlačenice" na svahu tam nehrozia. V rámci strediska je možné aj snoubordovať a nachádza sa tam tiež 5 km bežkárskych tratí.Na opačnej strane Oravy, smerom k Vysokým Tatrám, sa severovýchodne od Dolného Kubína nachádza lyžiarske stredisko Ski Centrum Nižná - Uhliská. Modré a červené zjazdovky s celkovou dĺžkou štyroch kilometrov obsluhujú štyri vleky. Na hornej Orave pod Skorušinskými vrchmi sa nachádza lyžiarske stredisko Ski Centrum Brezovica. Ponúka šesť zjazdoviek v dĺžke 4,5 km. Na svoje si tam prídu aj bežkári, pretože po trati sa dostanú až na Skorušinu (1314 m n. m.), na ktorej je postavená 12 metrov vysoká rozhľadňa.V Studenej doline, na pomedzí Západných Tatier a Skorušinských vrchov, sa nachádza Zuberec. Okrem turisticky známeho a atraktívneho Múzea oravskej dediny sa v Zuberci v lokalite Janovky nachádza známe lyžiarske stredisko. Je vhodné pre rodiny s deťmi a začiatočníkov. Trate majú dokopy 5,5 km. V bezprostrednom susedstve, v stredisku Milotín, čakajú na lyžiarov tri kilometre zjazdoviek. Aj toto lyžiarske stredisko je vhodné pre začiatočníkov a rodiny s deťmi.