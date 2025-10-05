< sekcia Slovensko
Na oslavách na Dukle sa zúčastnili aj veteráni Strmeň a Tvarožek
Autor TASR
Vyšný Komárnik 5. októbra (TASR) - Na oslavách 81. výročia Karpatsko-duklianskej operácie (KDO), ktoré sa uskutočnili v nedeľu na Dukle, sa zúčastnili aj vojnoví veteráni 97-ročný Vladimír Strmeň a 99-ročný Branislav Tvarožek.
Ako pred príchodom povedal Strmeň, spomína si na udalosti spred 81 rokov na Dukle. „Táto vegetácia tu nebola, tu boli čisté lúky, a preto položili životy toľkí bojovníci za našu slobodu, ktorú si dnes máme vysoko vážiť. Pripomíname si ten vzácny deň, začiatok KDO. Všetka česť a sláva hrdinom, ktorí položili životy za našu slobodu,“ uviedol Strmeň.
Tvarožek bol v čase KDO chlapcom, ako však povedal pri vstupe do areálu pamätníka na Dukle, nebyť KDO, tak by bol národ ešte dlhšie pod nemeckým útlakom.
Návšteva Dukly je preňho emotívnym zážitkom. „Ctím ľudí, ktorí tuná na týchto priestoroch padli a takto nám dobyli slobodu,“ povedal Tvarožek.
KDO bola najväčšou a najkrvavejšou bitkou línie východného frontu súvisiacou s územím Slovenska. Vojská Červenej armády a Prvého československého armádneho zboru počas nej narazili na tvrdý odpor nemeckých jednotiek. Útočná operácia, ktorá mala spojiť povstalecké sily SNP so sovietskymi vojskami, trvala od 8. septembra 1944 do 28. októbra 1944.
