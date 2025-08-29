Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 29. august 2025Meniny má Nikola a Nikolaj
< sekcia Slovensko

Na oslavách SNP povýšili štyroch účastníkov SNP do hodnosti plukovníka

.
Na snímke vojnový veterán a účastník Slovenského národného povstania (SNP) Vladimír Strmeň (druhý vľavo) počas osláv 81. výročia SNP v areáli Múzea SNP v Banskej Bystrici v piatok 29. augusta 2025. Foto: TASR - Ján Krošlák

Kaliňák poďakoval veteránom a priamym účastníkom SNP na celoštátnych oslavách.

Autor TASR
Banská Bystrica 29. augusta (TASR) - Na oslavách 81. výročia Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici povýšili štyroch vojnových veteránov do hodnosti plukovníka. Ide o Vladimíra Strmeňa, Branislava Tvarožka, Antona Lováska a Karola Kunu in memoriam. Výložky a dekréty o povýšení im odovzdali minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) a prezident SR Peter Pellegrini.

Kaliňák poďakoval veteránom a priamym účastníkom SNP na celoštátnych oslavách. Povýšenie veteránov vníma ako prejav vďaky nielen za účasť v povstaní. „Chodili do škôl, chodili s nami hovoriť, trávili čas, ktorý mohli venovať oddychu a akejkoľvek záľube. Celý čas nám vštepovali odkaz SNP a bola to ich celoživotná práca,“ uviedol Kaliňák.

Strmeň povedal, že v tento slávnostný deň si pamätníci, ktorí prežili hrôzy vojny, pripomínajú, aká drahá im je sloboda. Podľa vlastných slov si váži každý deň, ktorý môže v pokoji a mieri osláviť.

Tvarožek uviedol, že chodí na oslavy každý rok vzdať úctu chlapcom, ktorí padli v boji proti fašizmu. „Fašizmus sa v celom svete znovu ozýva a rastie, neviem, kam to dospeje. Som sklamaný, že ľudstvo opakuje tie isté nedostatky a chyby,“ poznamenal.
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Prvý most cez Dunaj prišiel na konci 19. storočia

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská