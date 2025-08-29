Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na oslavách SNP zložilo slávnostnú prísahu približne 400 vojakov

Na snímke zľava podpredseda vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD), podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS), podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD), minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD), predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD), predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD), prezident SR Peter Pellegrini, vojnový veterán a účastník Slovenského národného povstania (SNP) Vladimír Strmeň na oslavách 81. výročia Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici v piatok 29. augusta 2025. Foto: TASR - Ján Krošlák

Prezident vo svojom príhovore vojakom pripomenul, že vďaka SNP vieme, že cena slobody a mieru je nevyčísliteľná.

Banská Bystrica 29. augusta (TASR) - V rámci celoštátnych osláv 81. výročia Slovenského národného povstania (SNP), ktoré sa v piatok konajú v Banskej Bystrici, zložilo slávnostnú vojenskú prísahu približne 400 absolventov základného vojenského výcviku. Prezident SR Peter Pellegrini, ktorý je zároveň hlavným veliteľom Ozbrojených síl SR, vojakom zaželal veľa energie, odvahy a trpezlivosti pri ochrane a obrane vlasti.

Prezident vo svojom príhovore vojakom pripomenul, že vďaka SNP vieme, že cena slobody a mieru je nevyčísliteľná. „To nás zaväzuje chrániť tieto hodnoty s rovnako veľkým nasadením. Vy ste sa dnešnou prísahou stali ich ochrancami. Potvrdili ste svojím sľubom, že nadviažete na odkaz hrdinov odboja, že aj vy ste pripravení nasadiť svoje zdravie či životy, ak to raz bude potrebné,“ uviedol Pellegrini.

Skonštatoval tiež, že úlohou profesionálnych vojakov nie je len obrana hraníc, ale zasahujú aj pri povodniach či požiaroch a čeliť musia tiež komplexným geopolitickým hrozbám. „I keď našu bezpečnosť v súčasnom rozkolísanom medzinárodnom prostredí garantuje členstvo v NATO, dnešná realita si vyžaduje, aby sme boli členom riadne pripraveným. Aby sme aktívne prispievali k systému kolektívnej obrany, ktorého sme súčasťou,“ poznamenal prezident.

Minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) na brífingu pre médiá ocenil vstup nových vojakov do profesionálnej armády a skonštatoval, že v súčasnej dobe nejde o jednoduché rozhodnutie. „Dnes profesionálna armáda nie je prechádzka ružovou záhradou. Spôsob ohrození a vecí, ktoré musia byť pripravení riešiť, sú ďaleko bližšie ako v minulosti, keď sme žili v mieri bez nejakého konkrétneho konfliktu v Európe,“ skonštatoval Kaliňák.

Podľa ministra je aktuálny záujem o vstup do Ozbrojených síl SR veľký, neustále sa zvyšuje aj počet profesionálnych vojačiek. „Tento rok budeme v plusových číslach. Niekoľkonásobne prevýši počet prichádzajúcich profesionálnych vojakov nad počtom odchádzajúcich. V súčasnej dobe, keď ozbrojené zložky trpia menším počtom ľudí, je to veľmi dobré,“ doplnil Kaliňák.

Celoslovenské oslavy SNP v Banskej Bystrici organizuje Ministerstvo obrany SR, Úrad vlády SR a ďalšie rezorty. V parku pod Pamätníkom SNP je pre návštevníkov pripravený kultúrny i sprievodný program, ukážky klubov vojenskej histórie či prezentácia modernej techniky Ozbrojených síl SR. Slávnostná vojenská prísaha bola súčasťou osláv po prvýkrát vlani počas 80. výročia SNP, prísahu vtedy zložilo vyše 500 vojakov.
