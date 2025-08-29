< sekcia Slovensko
Na oslavách SNP zložilo slávnostnú prísahu približne 400 vojakov
Autor TASR
Banská Bystrica 29. augusta (TASR) - V rámci celoštátnych osláv 81. výročia Slovenského národného povstania (SNP), ktoré sa v piatok konajú v Banskej Bystrici, zložilo slávnostnú vojenskú prísahu približne 400 absolventov základného vojenského výcviku. Prezident SR Peter Pellegrini, ktorý je zároveň hlavným veliteľom Ozbrojených síl SR, vojakom zaželal veľa energie, odvahy a trpezlivosti pri ochrane a obrane vlasti.
Prezident vo svojom príhovore vojakom pripomenul, že vďaka SNP vieme, že cena slobody a mieru je nevyčísliteľná. „To nás zaväzuje chrániť tieto hodnoty s rovnako veľkým nasadením. Vy ste sa dnešnou prísahou stali ich ochrancami. Potvrdili ste svojím sľubom, že nadviažete na odkaz hrdinov odboja, že aj vy ste pripravení nasadiť svoje zdravie či životy, ak to raz bude potrebné,“ uviedol Pellegrini.
Skonštatoval tiež, že úlohou profesionálnych vojakov nie je len obrana hraníc, ale zasahujú aj pri povodniach či požiaroch a čeliť musia tiež komplexným geopolitickým hrozbám. „I keď našu bezpečnosť v súčasnom rozkolísanom medzinárodnom prostredí garantuje členstvo v NATO, dnešná realita si vyžaduje, aby sme boli členom riadne pripraveným. Aby sme aktívne prispievali k systému kolektívnej obrany, ktorého sme súčasťou,“ poznamenal prezident.
Minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) na brífingu pre médiá ocenil vstup nových vojakov do profesionálnej armády a skonštatoval, že v súčasnej dobe nejde o jednoduché rozhodnutie. „Dnes profesionálna armáda nie je prechádzka ružovou záhradou. Spôsob ohrození a vecí, ktoré musia byť pripravení riešiť, sú ďaleko bližšie ako v minulosti, keď sme žili v mieri bez nejakého konkrétneho konfliktu v Európe,“ skonštatoval Kaliňák.
Podľa ministra je aktuálny záujem o vstup do Ozbrojených síl SR veľký, neustále sa zvyšuje aj počet profesionálnych vojačiek. „Tento rok budeme v plusových číslach. Niekoľkonásobne prevýši počet prichádzajúcich profesionálnych vojakov nad počtom odchádzajúcich. V súčasnej dobe, keď ozbrojené zložky trpia menším počtom ľudí, je to veľmi dobré,“ doplnil Kaliňák.
Celoslovenské oslavy SNP v Banskej Bystrici organizuje Ministerstvo obrany SR, Úrad vlády SR a ďalšie rezorty. V parku pod Pamätníkom SNP je pre návštevníkov pripravený kultúrny i sprievodný program, ukážky klubov vojenskej histórie či prezentácia modernej techniky Ozbrojených síl SR. Slávnostná vojenská prísaha bola súčasťou osláv po prvýkrát vlani počas 80. výročia SNP, prísahu vtedy zložilo vyše 500 vojakov.
