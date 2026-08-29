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Na oslavy 82. výročia SNP v Banskej Bystrici prišlo vyše 15.000 ľudí

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Na snímke vojnový veterán a účastník Slovenského národného povstania (SNP) Branislav Tvarožek počas kladenia vencov na oslavách 82. výročia Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici v sobotu 29. augusta 2026. Foto: TASR - Ján Krošlák

Významným momentom osláv je popoludňajšia slávnostná vojenská prísaha približne 500 čakateľov na vstup do OS SR.

Autor TASR
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Banská Bystrica 29. augusta (TASR) - Na oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania (SNP), ktoré sa konajú v sobotu v Banskej Bystrici, prišlo do týchto chvíľ viac než 15.000 ľudí. Konštatoval to po skončení dopoludňajšej oficiálnej časti programu minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Dominovala jej pietna spomienka, akt kladenia vencov aj príhovory najvyšších ústavných činiteľov.

Myslím si, že sme pre ľudí pripravili dostatočne zaujímavý, kultúrny program, ktorý pokračuje počas celého dňa, vrátane výstavy našej techniky či ďalšie sprievodné aktivity. Je to najlepšia forma, ako mladým ľuďom priblížiť odkaz SNP,“ zdôraznil Kaliňák.

Na snímke zľava premiér Robert Fico (Smer-SD) a minister obrany SR Robert Kaliňák (SMER-SD) počas osláv 82. výročia Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici v sobotu 29. augusta 2026.
Foto: TASR - Ján Krošlák


V areáli parku nechýbajú statické a dynamické ukážky vojenskej a policajnej techniky, ukážky boja zblízka, prezentácie vojenských kynológov či ukážky činnosti ženijných, logistických a zdravotníckych jednotiek.

Významným momentom osláv je popoludňajšia slávnostná vojenská prísaha približne 500 čakateľov na vstup do OS SR. Jej symbolické spojenie s výročím SNP pripomenie odkaz generácie, ktorá pred 82 rokmi bojovala za slobodu a budúcnosť Slovenska.

Na snímke druhý zľava minister obrany SR Robert Kaliňák (SMER-SD), premiér Robert Fico (Smer-SD), predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD), prezident SR Peter Pellegrini a vojnoví vetárani a účastníci SNP Vladimír Strmeň a Branislav Tvarožek počas osláv 82. výročia Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici v sobotu 29. augusta 2026.
Foto: TASR - Ján Krošlák


Podľa ministra obrany náklady na organizáciu tohtoročných osláv SNP sa pohybujú v „stotisícoch“, čo je vraj výrazne menej ako po uplynulé roky.
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