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Na oslavy 82. výročia SNP v Banskej Bystrici prišlo vyše 15.000 ľudí
Významným momentom osláv je popoludňajšia slávnostná vojenská prísaha približne 500 čakateľov na vstup do OS SR.
Autor TASR
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Banská Bystrica 29. augusta (TASR) - Na oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania (SNP), ktoré sa konajú v sobotu v Banskej Bystrici, prišlo do týchto chvíľ viac než 15.000 ľudí. Konštatoval to po skončení dopoludňajšej oficiálnej časti programu minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Dominovala jej pietna spomienka, akt kladenia vencov aj príhovory najvyšších ústavných činiteľov.
„Myslím si, že sme pre ľudí pripravili dostatočne zaujímavý, kultúrny program, ktorý pokračuje počas celého dňa, vrátane výstavy našej techniky či ďalšie sprievodné aktivity. Je to najlepšia forma, ako mladým ľuďom priblížiť odkaz SNP,“ zdôraznil Kaliňák.
V areáli parku nechýbajú statické a dynamické ukážky vojenskej a policajnej techniky, ukážky boja zblízka, prezentácie vojenských kynológov či ukážky činnosti ženijných, logistických a zdravotníckych jednotiek.
Významným momentom osláv je popoludňajšia slávnostná vojenská prísaha približne 500 čakateľov na vstup do OS SR. Jej symbolické spojenie s výročím SNP pripomenie odkaz generácie, ktorá pred 82 rokmi bojovala za slobodu a budúcnosť Slovenska.
Podľa ministra obrany náklady na organizáciu tohtoročných osláv SNP sa pohybujú v „stotisícoch“, čo je vraj výrazne menej ako po uplynulé roky.
„Myslím si, že sme pre ľudí pripravili dostatočne zaujímavý, kultúrny program, ktorý pokračuje počas celého dňa, vrátane výstavy našej techniky či ďalšie sprievodné aktivity. Je to najlepšia forma, ako mladým ľuďom priblížiť odkaz SNP,“ zdôraznil Kaliňák.
V areáli parku nechýbajú statické a dynamické ukážky vojenskej a policajnej techniky, ukážky boja zblízka, prezentácie vojenských kynológov či ukážky činnosti ženijných, logistických a zdravotníckych jednotiek.
Významným momentom osláv je popoludňajšia slávnostná vojenská prísaha približne 500 čakateľov na vstup do OS SR. Jej symbolické spojenie s výročím SNP pripomenie odkaz generácie, ktorá pred 82 rokmi bojovala za slobodu a budúcnosť Slovenska.
Podľa ministra obrany náklady na organizáciu tohtoročných osláv SNP sa pohybujú v „stotisícoch“, čo je vraj výrazne menej ako po uplynulé roky.