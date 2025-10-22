Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 22. október 2025Meniny má Sergej
< sekcia Slovensko

Na otvorení filmového festivalu Jeden svet ocenili protestnú pieseň

.
Na archívnej snímke kinosála kina Lumiére. Foto: TASR - Dano Veselský

Jeden svet ponúka v bratislavskom kine Lumiére desiatky dokumentárnych filmov, diskusií a sprievodných podujatí, ktoré spájajú film, spoločenskú angažovanosť a umenie.

Autor TASR
Bratislava 22. októbra (TASR) - Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet slávnostne otvorili v utorok (21. 10.) odovzdávaním Ceny Eleny Lackovej pre umelecký projekt, ktorý oceňuje tvorbu s pozitívnym vplyvom na spoločnosť. Tento rok bola ocenená protestná pieseň Nebojím sa pána/Počujte, vážená Martina. Po odovzdaní ceny nasledoval otvárací film festivalu - 2000 metrov do Andrivky. Do 26. októbra festival ponúkne výber tých najlepších dokumentárnych filmov z celého sveta, diskusie s tvorcami a odborníkmi na aktuálne spoločenské témy i rozmanitý sprievodný program pre malých i veľkých.

Festival pripomína, že Cena Eleny Lackovej poukazuje na silu umenia meniť spoločnosť k lepšiemu - inšpirovať, podnecovať zmenu a otvárať priestor pre občiansku angažovanosť. Tento rok si ju na Jednom svete prevzali Lucia Nogová a Mária Brdárska. „Stali sa symbolom odvážneho hlasu slovenskej kultúrnej scény,“ uvádza festival k oceneným. Lucia Nogová na otvorení Folklórneho festivalu Východná protestovala proti krokom ministerky kultúry spievaním piesne „Nebojím, nebojím sa pána“. „Pieseň nebola zvolená náhodne - jej text bol už skôr prebásnený na novú verziu s názvom ‚Počujte, vážená Martina‘, ktorá sa stala hymnou protestu folklórnej scény voči vedeniu ministerstva kultúry,“ dodávajú organizátori festivalu.

O víťaznom umeleckom diele rozhodla Rada Ceny Eleny Lackovej, ktorú tvorili Emília Rigová (Bari Raklori), Katarína K. Cvečková, Roman Samotný, Andrej Kolenčík a Oto Hudec.

Ocenenie sa na otvorení festivalu Jeden svet odovzdalo druhý rok po sebe. Elena Lacková bola významná slovenská spisovateľka, dramatička a aktivistka rómskeho pôvodu. Ako prvá Rómka dostala štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra a svojou literárnou tvorbou a aktivizmom výrazne prispela k zviditeľneniu rómskej kultúry a k zlepšeniu postavenia Rómov v spoločnosti.

Jeden svet ponúka v bratislavskom kine Lumiére desiatky dokumentárnych filmov, diskusií a sprievodných podujatí, ktoré spájajú film, spoločenskú angažovanosť a umenie. Návštevníci sa môžu tešiť aj na happeningy, výstavy a program pre najmenších. Ako informuje nezisková organizácia Človek v ohrození, ktorá je hlavným organizátorom, po skončení bratislavskej časti sa festival presunie online, kde si diváci budú môcť pozrieť osem vybraných snímok od 27. októbra do 2. novembra.
.

Neprehliadnite

VIDEO: Poslanci schválili rozpočet na budúci rok s deficitom 4,1 % HDP

Juraja C. odsúdili za teroristický útok na premiéra na 21 rokov

Fico: Konsolidácia bude mať v nasledujúcich rokoch inú podobu

HRABKO: Premiér spomínal predčasné voľby kvôli hlasovaniu o rozpočte