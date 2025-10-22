< sekcia Slovensko
Na otvorení filmového festivalu Jeden svet ocenili protestnú pieseň
Jeden svet ponúka v bratislavskom kine Lumiére desiatky dokumentárnych filmov, diskusií a sprievodných podujatí, ktoré spájajú film, spoločenskú angažovanosť a umenie.
Autor TASR
Bratislava 22. októbra (TASR) - Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet slávnostne otvorili v utorok (21. 10.) odovzdávaním Ceny Eleny Lackovej pre umelecký projekt, ktorý oceňuje tvorbu s pozitívnym vplyvom na spoločnosť. Tento rok bola ocenená protestná pieseň Nebojím sa pána/Počujte, vážená Martina. Po odovzdaní ceny nasledoval otvárací film festivalu - 2000 metrov do Andrivky. Do 26. októbra festival ponúkne výber tých najlepších dokumentárnych filmov z celého sveta, diskusie s tvorcami a odborníkmi na aktuálne spoločenské témy i rozmanitý sprievodný program pre malých i veľkých.
Festival pripomína, že Cena Eleny Lackovej poukazuje na silu umenia meniť spoločnosť k lepšiemu - inšpirovať, podnecovať zmenu a otvárať priestor pre občiansku angažovanosť. Tento rok si ju na Jednom svete prevzali Lucia Nogová a Mária Brdárska. „Stali sa symbolom odvážneho hlasu slovenskej kultúrnej scény,“ uvádza festival k oceneným. Lucia Nogová na otvorení Folklórneho festivalu Východná protestovala proti krokom ministerky kultúry spievaním piesne „Nebojím, nebojím sa pána“. „Pieseň nebola zvolená náhodne - jej text bol už skôr prebásnený na novú verziu s názvom ‚Počujte, vážená Martina‘, ktorá sa stala hymnou protestu folklórnej scény voči vedeniu ministerstva kultúry,“ dodávajú organizátori festivalu.
O víťaznom umeleckom diele rozhodla Rada Ceny Eleny Lackovej, ktorú tvorili Emília Rigová (Bari Raklori), Katarína K. Cvečková, Roman Samotný, Andrej Kolenčík a Oto Hudec.
Ocenenie sa na otvorení festivalu Jeden svet odovzdalo druhý rok po sebe. Elena Lacková bola významná slovenská spisovateľka, dramatička a aktivistka rómskeho pôvodu. Ako prvá Rómka dostala štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra a svojou literárnou tvorbou a aktivizmom výrazne prispela k zviditeľneniu rómskej kultúry a k zlepšeniu postavenia Rómov v spoločnosti.
Jeden svet ponúka v bratislavskom kine Lumiére desiatky dokumentárnych filmov, diskusií a sprievodných podujatí, ktoré spájajú film, spoločenskú angažovanosť a umenie. Návštevníci sa môžu tešiť aj na happeningy, výstavy a program pre najmenších. Ako informuje nezisková organizácia Človek v ohrození, ktorá je hlavným organizátorom, po skončení bratislavskej časti sa festival presunie online, kde si diváci budú môcť pozrieť osem vybraných snímok od 27. októbra do 2. novembra.
Festival pripomína, že Cena Eleny Lackovej poukazuje na silu umenia meniť spoločnosť k lepšiemu - inšpirovať, podnecovať zmenu a otvárať priestor pre občiansku angažovanosť. Tento rok si ju na Jednom svete prevzali Lucia Nogová a Mária Brdárska. „Stali sa symbolom odvážneho hlasu slovenskej kultúrnej scény,“ uvádza festival k oceneným. Lucia Nogová na otvorení Folklórneho festivalu Východná protestovala proti krokom ministerky kultúry spievaním piesne „Nebojím, nebojím sa pána“. „Pieseň nebola zvolená náhodne - jej text bol už skôr prebásnený na novú verziu s názvom ‚Počujte, vážená Martina‘, ktorá sa stala hymnou protestu folklórnej scény voči vedeniu ministerstva kultúry,“ dodávajú organizátori festivalu.
O víťaznom umeleckom diele rozhodla Rada Ceny Eleny Lackovej, ktorú tvorili Emília Rigová (Bari Raklori), Katarína K. Cvečková, Roman Samotný, Andrej Kolenčík a Oto Hudec.
Ocenenie sa na otvorení festivalu Jeden svet odovzdalo druhý rok po sebe. Elena Lacková bola významná slovenská spisovateľka, dramatička a aktivistka rómskeho pôvodu. Ako prvá Rómka dostala štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra a svojou literárnou tvorbou a aktivizmom výrazne prispela k zviditeľneniu rómskej kultúry a k zlepšeniu postavenia Rómov v spoločnosti.
Jeden svet ponúka v bratislavskom kine Lumiére desiatky dokumentárnych filmov, diskusií a sprievodných podujatí, ktoré spájajú film, spoločenskú angažovanosť a umenie. Návštevníci sa môžu tešiť aj na happeningy, výstavy a program pre najmenších. Ako informuje nezisková organizácia Človek v ohrození, ktorá je hlavným organizátorom, po skončení bratislavskej časti sa festival presunie online, kde si diváci budú môcť pozrieť osem vybraných snímok od 27. októbra do 2. novembra.