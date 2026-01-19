Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na Paneurópskej vysokej škole vzniklo centrum excelentnosti práv detí

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Medzinárodné centrum excelentnosti práv detí sa bude venovať právnej klinike či priamej pomoci rodinám v kríze.

Autor TASR
Bratislava 19. januára (TASR) - Na Fakulte práva (FP) Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ) vzniklo Medzinárodné centrum excelentnosti práv detí zamerané na rodinnú justíciu. Jeho cieľom je zmeniť rodinné konania z konfliktného boja dospelých na proces obnovy vzťahov a ochrany detí, aby mohli vyrastať v emočne bezpečnom prostredí aj po rozchode rodičov. Centrum vzniklo spojením akademickej expertízy a terénnej praxe Rady pre práva dieťaťa. TASR o tom informovala dekanka FP PEVŠ Katarína Šmigová.

„Nejde o ďalší teoretický ústav, ale o živé pracovisko, kde sa právo dieťaťa učí, skúma a reálne uplatňuje v konkrétnych prípadoch,“ priblížila. Základnou ambíciou centra je podľa nej presun od konfliktného modelu rodinného súdnictva k princípom restoratívnej juvenilnej justície. „Podľa tohto prístupu sa má každá vec pred súdom, v ktorej vystupuje dieťa, vnímať primárne ako problém dieťaťa, nie rodičov. Právo tu nemá eskalovať konflikt dospelých, ale chrániť potreby, stabilitu a dôstojnosť dieťaťa,“ uviedla Šmigová.

Medzinárodné centrum excelentnosti práv detí sa podľa nej bude venovať právnej klinike a priamej pomoci rodinám v kríze, výskumu a analýze judikatúry a systémových zlyhaní, klinickému právnemu vzdelávaniu budúcich právnikov a odborníkov, ako aj legislatívnym návrhom a odbornej advokácii práv detí. „Študenti, akademici a odborníci z praxe budú spolupracovať na reálnych prípadoch, analyzovať rozhodovaciu prax súdov a vytvárať riešenia, ktoré majú oporu v dátach aj skúsenostiach z terénu,“ dodala dekanka FP PEVŠ.
.

