Na pápežovej omši bude kríž z trámov tornádom poškodeného kostola

Brno 19. júla (TASR) - Kríž, ktorý bude stáť na pódiu počas septembrovej návštevy pápeža Františka na Slovensku, bude zložený z trámov Kostola sv. Jakuba Staršieho z obce Moravská Nová Ves.



Tento kostol výrazne poškodilo tornádo, ktoré sa v júni prehnalo cez južnú Moravu, pričom si vyžiadalo viacero obetí na životoch, zranených, ako aj rozsiahle materiálne škody.



František má slúžiť bohoslužbu v meste Šaštín neďaleko juhomoravských hraníc. Firma, ktorá vyhrala verejnú súťaž na prípravu pódia pre pápeža, navrhla umiestnenie kríža z územia postihnutého tornádom, informoval v pondelok webový portál iDNES.cz.



Pôjde o "symbol toho, že s Božou pomocou dáme všetko opäť do poriadku", uviedol farár z Moravskej Novej Vsi Marián Kalina. Podľa jeho slov sa pápež o situáciu v danej oblasti osobne zaujíma.



Celkové škody na kostole sa odhadujú na desiatky miliónov korún a postupne sa rozbieha proces jeho obnovy.



"Oprava je legislatívne náročná, pretože kostol je kultúrnou pamiatkou. Musí sa k tomu vyjadriť statik, stavebný úrad i úrad pamiatkovej starostlivosti. Úrady sa nám však snažia vyjsť v ústrety, aby to bolo čo najrýchlejšie," povedal Kalina.



Farár sa na pápežovej návšteve Šaštína takisto hodlá zúčastniť. "Ak nebudú zatvorené hranice, určite tam budem. Aj ďalší ľudia odtiaľto a z okolia sa chystajú do Šaštína, mnohí z nich na bicykloch, pretože je to naozaj blízko," zakončil.