Na pápežovu omšu prišli veriaci z Bratislavy i Podunajskej nížiny

Budapešť 30. apríla (TASR) - Na omšu pápeža Františka, ktorá sa v závere trojdňovej návštevy hlavy katolíckej cirkvi v Maďarsku konala v nedeľu na Kossuthovom námestí, pricestovali viaceré skupiny veriacich zo Slovenska. Pre TASR to uviedol Vladimír Krištín z mediálneho tímu Bratislavskej arcidiecézy.



"Prišli z Bratislavy, z Podunajskej nížiny aj z iných miest, a to autobusmi a viacerí aj individuálne," spresnil Krištín.



"Oceňujem, že Svätý Otec pricestoval do Budapešti a že sa snaží zjednotiť všetkých katolíkov v Európe i na celom svete. Všetci sme za jedného Ježiša Krista. Dotkla sa ma jeho kritika, že ženy by nemali klebetiť," povedala učiteľka hudby z Bratislavy Alžbeta Gilániová, ktorá na Františkovi obdivuje jeho osobnosť.



Ďalšia bratislavská učiteľka Adrienne Balázs vyzdvihla z bohoslužby hlavy katolíckej cirkvi výzvu k vzájomnej otvorenosti, srdečnosti a láske. Páčili sa jej aj slová pápeža adresované mladým ľuďom, ktorých vyzval k priamej vzájomnej komunikácii, nielen prostredníctvom sociálnych sietí a mobilných telefónov. "Medzi deťmi chýba komunikácia, ale chýba aj úcta k starším," dodala.



Skupina veriacich od Nitry, ktorá pricestovala so skautmi, uviedla, že pápeža Františka majú veľmi radi už dlhodobo. "Boli sme ho pozrieť v Ríme a takisto aj keď bol u nás v Šaštíne. Tešili sme sa, že prišiel tak blízko. Istý čas sme sa domnievali, že navštívi aj Ostrihom, ale aspoň Budapešť sa podarila," povedal jeden z nich.







Veriaca z Veľkého Zálužia vyzdvihla z pápežovej omše obraz "vychádzania a vchádzania z ovčinca cez bránu, ktorou je Ježiš Kristus".



"Prišli sme za Svätým Otcom zažiť tú duchovnú atmosféru, načerpať silu, získať od neho povzbudenie a aj sa za neho modliť," povedala účastníčka omše z Lehoty.



Po svätej omši sa pápež František stretol na pôde Katolíckej univerzity Petra Pázmaňa s predstaviteľmi akademickej a kultúrnej obce a po 16.00 h odletí späť do Vatikánu.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)