Na Partizánskej lúke pribudli nové miesta na opekanie a grilovanie

Bratislava 19. augusta (TASR) – Na Partizánskej lúke v bratislavskom lesoparku pribudli nové miesta na opekanie a grilovanie. Nachádzajú sa v pôvodne zaburinenej a zanedbanej časti, ktorú Mestské lesy v Bratislave zreavitalizovali aj s pomocou Nadácie Ekopolis. Nová plocha sa nachádza medzi dvojaltánkom a potokom Vydrica, na okraji vyhľadávaného rekreačného areálu.



Návštevníci môžu po novom využívať štyri nové ohniská so sedením a stolmi. Ohniská majú zabudovaný rošt na grilovanie a konštrukciu na zavesenie kotlíka, osadené boli tiež nové odpadkové koše či drevené schodíky k potoku Vydrica. Upravenú trávnatú plochu je možno využívať na pohybové aktivity.



"Mestské lesy apelujú na návštevníkov, aby miesta zanechávali čisté, bezpečné a bez odpadkov, ako sú prázdne fľaše či plechovky. Tieto pravidlá by mali byť samozrejmosťou pre turistov, nech sú kdekoľvek," konštatuje Martina Paulíková z Nadácie Ekopolis.



Mestské lesy zároveň upozorňujú, aby návštevníci nezabúdali ani na prísne pravidlá narábania s ohňom, ktoré platia na všetkých ohniskách lesoparku, obzvlášť počas horúcich a suchých dní. Oheň je možné zakladať iba na vyhradenom ohnisku, drevo skladovať minimálne dva metre od neho. Pred odchodom je potrebné oheň uhasiť vodou a pahrebu rozhrabať. Zver a iných návštevníkov by nemala rušiť ani hlasná hudba.



Mestské lesy v Bratislave spravujú vyše 3000 hektárov lesa vo vlastníctve hlavného mesta. Patrí sem napríklad Partizánska lúka, Železná studnička, Kačín, Kamzík či Horáreň Krasňany. Okrem vytvárania vhodných podmienok na rekreáciu obyvateľov sa zameriavajú aj na podporu ochrany prírody, ekovýchovu pre deti a šetrnú formu lesného hospodárstva.